Giriş Tarihi: 27.1.2022

Bankaların sanayiye kredi desteği artacak ZÜBEYDE YALÇIN

Uzun vadeli repo, gelire ve altına dayalı sertifikalar ile TL’yi güçlendireceklerini belirten Bakan Nebati, bankaların sanayicilere daha fazla kredi açması için önemli adımlar atacaklarını söyledi