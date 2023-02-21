Baraj suları, Yusufeli’ne dayandı

Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj; 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.



SU SEVİYESİ İLÇE SINIRINA DAYANDI



Düzenlenen törenle 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi, 75,5 metreye yükseldi. Baraj suları, yol, köprü ve arazilerin yanı sıra anıları da suya gömeceği ilçe sınırındaki sanayi bölgesine ulaştı. Tahliye işlemleri sürerken, eski yerleşim yerindeki taşınmada sona gelindi. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğunun yeni konutlarına taşındığı ilçe esnafı, baraj suyunun sınıra dayandığı Yusufeli'nden ayrılmak için yeni yerleşim yerindeki iş yerlerinin tamamlanmasını bekliyor.



'ANILARIMIZ SULAR ALTINA GÖMÜLÜYOR'



35 yıldır Yusufeli'nde yaşadığını söyleyen Gülnar Durur, "Yusufeli'ni bu halde görmek bizi çok üzüyor. Hatıralarımız, yaşanmışlıklarımız, anılarımız suların altına gömülüyor ama devletin yararına olduğu için yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun, diyoruz. İlçeyi bu durumda görmek istemezdik" dedi.



'SANAYİYE YAKLAŞTI'



Artvin'den Yusufeli'ndeki su seviyesini görmeye geldiğini söyleyen Nevriye Özden, "Su seviyesi bayağı yükselmiş. Bir köyümüz sular altında kaldı zaten. Sanayiye yaklaştı artık. Bir ilçemiz daha sular altında kalacak" diye konuştu.



Sular altında kalacak ilçeyi görmeye geldiklerini söyleyen Servet Özden de "Son kez görelim, dedik. Bu durum bizi tabi ki üzüyor. Güzel bir ilçeydi. Artvin ilçeleri arasında sayılı bir ilçeydi. Bu şekilde yok olması iyi olmadı tabi ki" dedi.