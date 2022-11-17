Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi petrol aramak için gün sayıyor

2 Kasım günü Trabzon Limanına gelen 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma gemisinin lojistik hazırlıklarına başlandı. Gemi'nin hazırlıkları tamamlandıktan sonra Sürmene açıklarında petrol arama faaliyetinde bulunacağı öğrenildi. Geminin Trabzon Limanından ayrılmasına müteakiben Karadeniz'de sismik araştırmalarının da derinleştirileceği öğrenildi.