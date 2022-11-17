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Giriş Tarihi: 17.11.2022 12:10 Son Güncelleme: 17.11.2022 13:29

Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi petrol aramak için gün sayıyor

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, iki hafta önce Trabzon’a geldi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi petrol aramak için gün sayıyor

Trabzon Limanı'nda demir atan geminin lojistik hazırlıkları tamamlanınca Sürmene açıklarında petrol arama faaliyetine geçeceği öğrenildi.

2 Kasım günü Trabzon Limanına gelen 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma gemisinin lojistik hazırlıklarına başlandı. Gemi'nin hazırlıkları tamamlandıktan sonra Sürmene açıklarında petrol arama faaliyetinde bulunacağı öğrenildi. Geminin Trabzon Limanından ayrılmasına müteakiben Karadeniz'de sismik araştırmalarının da derinleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan 2010-2011 yıllarında Sürmene-1 derin deniz sondaj kuyusu açılmış, yaklaşık 3 bin 500 metreye inildiğinde dönemin TPAO Genel Müdürünün çamur analizlerinden petrol emarelerine rastlandığı ifadeleri basında yer almıştı.

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Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi petrol aramak için gün sayıyor
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