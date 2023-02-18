Barınma yardımı için hesap açmaya gerek yok

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, vatandaşların barınma başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik sürüyor. Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği sağlanacak.Sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak. Bir yıl boyunca ödenecek barınma yardımı ev sahiplerine 60 bin lira, kiracılara 24 bin lira olacak. Barınma desteği için hesap açılması, kira kontratının bulunması zorunluğu bulunmuyor. Apartman görevlilerine de işini resmi olarak belgelemesi durumunda 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma yardımı ödemesi yapılacak. İşte yardım başvuruları ve ödeme koşullarına ilişkin soruların yanıtları:Konutları hasar görüldüğü tespit edilen herkes barınma desteğinden yararlanacak. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması durumunda afetzedenin ikametgâhı teyit edilerek ödemeler yapılacak. Destekten yararlanmak için hesap açılmasına gerek yok. Her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alınabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı olanların kendi hesabına olmayanların da TC kimlik numaralarına yatırılacak. Barınma desteği ödemesi, hasarlı konutta ikamet eden eşlerden konutun tapuda kayıtlı olduğu kişi adına yapılacak.Kimlik paylaşım sisteminde ikametgâh sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'nden yapılacak inceleme sonucuna göre ev sahibi olmadığı belirlenenler barınma desteği alabilecek. Apartman görevlileri de işini resmi olarak belgelemesi kaydıyla yıkık, hasarlı konut için 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği alabilecek.Çevre Bakanlığı'nca yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak. Yardım desteği, evi hasar alan her vatandaşa TC kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankası'na yapılacak.Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem nedeniyle Çevre Bakanlığı ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır ve orta hasarlı tespit edilen ailelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak.Depremden zarar görenlerin ikametinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapılacak. Teknik ekiplerce yıkık, acil yıktırılacak, ağır ve orta hasarlı olan ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5 bin lira olmak üzere toplam 60 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira olmak üzere 24 bin lira kira yardımı yapılacak.İkametadresinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak. Konteyner talebi olanlara sadece 15 bin lira taşınma yardımı olacak ancak barınma desteği verilmeyecek.Afetzedelerin fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olan konut için hasar durumuna göre afetzedelere barınma desteği yapılıyor. Fiilen ikamet edilmeyen konut için barınma desteği yapılmıyor.Evli afetzede barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilir. Konut yıkık, hasarlıysa 60 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği alır. Boşanmış afetzede de barınma ve taşınma desteğini alabilecek. Bekâr olanlar ise barınma desteği açısından kiracı kabul edilecek yıllık 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği alabilecek.Hisseli konutlarda sadece ikamet eden kişiye hasar durumuna göre barınma desteği verilecek. Hisse sahiplerinin tamamı aynı evde oturuyorsa konutun hasar durumuna göre barınma desteği miktarı en çok hisse sahibine, hisseler eşitse ilk başvuruyu yapana verilecek. İstenmesi halinde bir kişiye muvafakat verilerek bütün ödemeler sadece bir kişiye yapılabilecek.Üst ebeveyne ait konutlarda yaşayanlar kiracı kabul edilecek, yıllık 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği alabilecek.