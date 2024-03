Başarımıza kayıtsız kalmadılar

Ekonomi yönetiminin istikrarla uyguladığı politikalar uluslararası arenada da karşılık bulmaya başladı. Son olarak kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 12 yıl aradan sonra Türkiye'nin kredi notunu yükselttiğini duyurdu. Kuruluşun Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e kredi notunu da "B"den "B+"ya yükseltmesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, not artışlarının süreceğini bildirdi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek" ifadesini kullandı.Bakan Şimşek, uygulanan ekonomik programın somut sonuçlarının ülke kredi notuna da yansıdığını belirtti. Fitch'in bu başarıya kayıtsız kalmayarak Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükselterek, görünümünü pozitife çevirdiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti: "Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıklayan Fitch, not artırımının makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirdi. Enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığının belirtildiği açıklamada, bu durumun daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığını yansıması olduğu kaydedildi.Açıklamada, pozitif görünümün ise Fitch'in Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki belirgin düşüşle tutarlı olması ve daha düşük cari açık ile daha güçlü likidite tamponları açısından dış kırılganlıkların azalmaya devam etmesi yönündeki beklentisini yansıttığı aktarıldı. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.8 büyümesinin beklendiği belirtilen açıklamada, büyüme oranın 2025'te ise yüzde 3.1'e çıkabileceği kaydedildi. Açıklamada, mart ayındaki yerel seçimlerin sonucunun politika değişikliğine yol açmasının beklenmediği ifade edildi. Türkiye'nin not görünümünü 2 yılın ardından 8 Eylül 2023'te "negatif"ten "durağan"a çıkaran Fitch, Türkiye'ye ilişkin bir sonraki değerlendirmesini 6 Eylül'de yapmayı planlıyor.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kredi notumuzun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabımızla ihracatı artırıp ithalatı azaltma ve cari açığın düşürülmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin belirlediği hedeflerine her geçen gün daha da yaklaştıklarını belirten Bakan Ömer Bolat, "Ticaret diplomasimiz ile tüm dünyada Türkiye'nin küresel pazarda sesi olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.