“Başarımızın anahtarı çeşitlilik”

ALMANYA'NIN önde gelen şirketlerinden VHV Grubu'nun Türkiye iştiraki VHV Reasürans, Türkiye'deki onuncu yılını özel bir gecede kutladı. VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, onuncu yıla özel yaptığı konuşmasında yapı taşı olarak belirledikleri üç prensibi ve bu prensiplerin VHV Reasürans'ta nasıl karşılık bulduğunu anlattı. İlk prensipleri olarak hatalara pozitif yaklaşımın önemine vurgu yapan VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, "Rahatlıkla söyleyebilirim ki geçtiğimiz on yıllık bu zorlu süreç rahat bir yolculuktan ziyade sürekli bir çabalama dönemiydi. Birçok deneme ve yanılma sonucu edindiğimiz tecrübelerle yolumuza hep geçmişe göre daha güçlü adımlarla devam ettik. İnanıyorum ki bir amaç doğrultusunda, sonuçları olumlu veya olumsuz olsun atılan her adım gelişim yolunda edindiğimiz tecrübenin bir parçası oldu. Yaptığımız hatalar, bizi geliştirdiği ve bize öğrettiği sürece başarımızın bir parçası olacaktır" dedi. Stahl, sözlerine şöyle devam etti: "Çeşitlilik, mütevazi şirketimizde inovasyon için temel itici gücümüz oldu, olmaya devam ediyor. VHV Reasürans'ın misyon olarak belirlediği önyargıdan uzak çeşitliliği benimseme prensibini başarımızın en temel anahtarlarından biri olarak görüyorum. Alçakgönüllü olarak, her bir kişinin önemi konusunda mütevazı ve gerçekçi bir görüşe sahip olma özelliğini korumak için çalışıyoruz. VHV kültürünün parçası olmak, gurur ve kibirden uzak şekilde birliğin önemini kavramayı gerektiriyor. Alçakgönüllülük ve empati birbirlerini tamamlayıcı özellikte. Kazanmanın sırlarından biri bu özellikler sayesinde oluşan sadakat. Hem çalışanlarımızda hem de müşterilerimizde sadakat geliştirmek için çabalıyoruz."