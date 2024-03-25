Başkan Büyükkılıç: “Tarım şehri Kayseri’de tarım ve gıda ürünleri ihracatı 12 kat arttı”

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirdiği proje ve yatırımlarla Kayseri'yi tarım şehri haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, üreticilere sunduğu desteklere aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Kayseri'deki tarım ürünü ve gıda üretiminin 21 yılda büyük bir artış gösterdiğini söyledi.

TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI 51 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

2002 yılı tarım ve gıda ürünleri ihracat tutarının 4,3 milyon dolar olduğunu, son verilerde ise 2023 yılı tarım ve gıda ürünleri ihracat tutarının 51 milyon dolara yükseldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, kentte tarım ve gıda ürünleri ihracatının 21 yılda 12 kat arttığını söyledi.

Büyükkılıç, tarımsal üretime yönelmek ve üretim yapan çiftçiye destek olmak amacıyla çalışmaların tüm hızıyla yürüyeceğini vurgulayarak, "Her alanda çiftçilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Desteklerimizi fazlasıyla sürdürüyoruz. Rakamların da gösterdiği gibi çiftçilerimiz üretiyor, ülkemiz kazanıyor, ilçelerimiz ve şehrimiz kazanıyor.

Çiftçilerimizin ürünleri bol, kazançları bereketli olsun" diye konuştu. 'Kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ülke olmak, olmazsa olmazımız' diyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin üreten bir şehir olmaya, kendi kendine yeten bir şehir olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.