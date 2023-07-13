Başkan Erdoğan ABD’li yatırımcılarla görüşecek

TÜRK Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin ekonomi açısından çok önemli sonuçları olacağını söyledi. Yalçındağ, "Seçim sonuçlarıyla birlikte Amerikan kamuoyunda Türkiye'ye bakış farklılaştı, yeni ekonomi yönetimi güven verdi, Amerikan iş dünyasında yatırım iştahı kabardı" dedi.TAİK olarak 19 Eylül'de New York'ta 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nı düzenleyeceklerine dikkat çeken Mehmet Ali Yalçındağ, "Goldman Sachs ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in katılımı ile yeni ekonomik programın ilk büyük 'roadshow'unu gerçekleştiriyoruz. Konferansın hemen ardından 20 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Fortune 100'de yer alan 25 Amerikalı şirketin CEO'su ile Yuvarlak Masa toplantısında bir araya getiriyoruz. Trilyon dolarlık şirketler, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla yuvarlak masada buluşacak" açıklamasında bulundu.