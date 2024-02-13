Başkan Erdoğan: BAE ile 50 milyar dolar ticaret hacmi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Başkan Erdoğan'ın Dünya Hükümetler Zirvesi için bulunduğu Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, hedefin bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

Şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden Başkan Erdoğan, halihazırda Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti.