Başkan Erdoğan ihracat ailesi ile bir araya geldi

İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde 2021 yılının en fazla ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. TİM 29.Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021 Prestij Kitabı"nın tanıtımı da gerçekleştirildi. Yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre; 2021 yılındaki toplam ihracat bir önceki yıla göre %32,8 artış kaydederek 225 milyar 220 milyon dolar oldu. İlk 1000'de yer alan şirketlerin 2021 yılındaki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 33,2 artışla 123,3 milyar dolar olurken, toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 54,7 oldu.

2021 yılında ilk 1000'de 827 firma yer alırken 173 firma ilk kez 1000'in arasına girmeyi başardı. İlk 1000'in yüzde 80'i ise yerli firmalardan oluştu. Bu firmalar, ilk 1000 firmanın toplam ihracatının yüzde 63'ünü gerçekleştirdi. İlk 1000 firmanın yüzde 57,7'si Marmara Bölgesi'nde yer aldı. 2021 yılında listede en fazla firması yer alan il ise 429 firma ile İstanbul oldu.

4 senelik görev süresi boyunca yaptığı icraatlar ile ihracat ailesine birçok konuda ilkleri yaşatan İsmail Gülle, TİM Başkanı olarak yaptığı son konuşmasında, "Bugün TİM Başkanı olarak son kez hitap ediyorum. Bundan dolayı hem sevinçliyim hem de hüzünlüyüm. Sevinçliyim çünkü, çıtayı devraldığımız yerden çok daha yukarı çıkardık ve bu bayrağı öyle teslim ediyoruz. Göreve başladığımızda, ihracat ailesinin "hâkimi değil hâdimi olmaya" geldiğimizi ifade etmiştik. Çalışma arkadaşlarımla beraber zaman, mekân ve imkanları zorlayan çok önemli işlere imza attık. 4 yıllık kısa bir sürede 8 yıllık icraat yaptık. TİM'de "en"lerin ve "ilk"lerin döneminde, 100'ü aşkın yeniliği hayata geçirdik. Cumhuriyetin 100. yılına çok az kala, Cumhurbaşkanımızın yürüdüğü yolda yorulmayan yoldaşı olduk. Bizler için esas olan, Türkiye'de üretimin ve ihracatın artmasına hizmet etmek, bu sayede ülkemizin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması için çalışmaktır. Başkanlığım öncesinde de hayatımın şiarı buydu, görev süremde de tek amacım bu oldu. TİM Başkanlığı görevim bitse de bundan sonra da Türkiye ekonomisinin ve ihracatının hizmetkarı olmaya devam edeceğim. Makamlar gelip geçicidir. Esas olan güçlü ve müreffeh Türkiye'dir" dedi.

Ekonominin büyümesi ve dünya devleri arasında yer alması için çalışan, üreten, 61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "2021 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve TİM 29.Olağan Genel Kurulu"nu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Genel Kurul ve ödül törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İlk 1000 İhracatçı firma temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve ilgili paydaş kurumların Başkanları, TİM Delegeleri, İhracatçı Birliklerinin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve Delegeleri ile TİM Konsey Üyeleri katıldı. Türkiye'de 2021 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirerek ödül alan ilk 10 şirket sırasıyla; Ford Otomotiv Sanayi, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Türkiye Petrol Rafinerileri, Kibar Dış Ticaret, Vestel Ticaret, Arçelik, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları, SOCAR Türkiye Petrol, HABAŞ Sınai ve Tıbbı Gazlar İstihsal Endüstrisi, TGS Dış Ticaret oldu. Törende 27 sektörün en fazla ihracat yapan şampiyonlarının ödülleri Bakanlar ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından takdim edildi.

"TÜRKİYE'NİN İHRACATTA ATILIM YAPTIĞI BİR DÖNEMİ HEP BERABER İNŞA ETTİK"

"2021 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve TİM 29.Olağan Genel Kurulu"nda veda konuşması yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, 4 yıllık görev döneminde tarihi bir sürece tekabül ettiklerini, ticaret savaşlarına, pandemiye ve sıcak çatışmalara şahitlik ettiklerine dikkat çekti. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Tüm bunlara rağmen, Türkiye'nin ihracatta atılım yaptığı bir dönemi hep beraber inşa ettik. Türkiye ihracatla yükselecek dedik. Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye'yi hedefledik. Hamd olsun, böylesi zorlu bir dönemde dahi, hükümetimizin aldığı etkili önlemlerin yanında adeta milli bir görev şuuruyla hareket eden biz ihracatçılar, krizi bir fırsata çevirerek dünyada emsal gösterilen bir başarıya imza attık. Küresel ticaretten aldığımız payı yüzde 1'in üzerine taşıdık. Son 21 ayın 19'unda ihracat rekorları kırdık. Tüm bu başarılarda, kuşkusuz, hükümetimiz ile yaptığımız yoğun iş birliği belirleyici oldu" diye konuştu.

"İHRACAT AİLEMİZE YAKLAŞIK 40 BİN YENİ İHRACATÇI FİRMA KATTIK"

Pandemi süreci de dahil olmak üzere, ihracatçıların karşılaştığı sorunlara hızlı ve etkili çözümler ürettiklerini ve ihracat ailesine adına ilettikleri 223 sorunun hükümet tarafından süratle çözüme kavuşturulduğunu söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bizler, bu zorlukların üstesinden gelmenin ancak güçlü bir vizyon ile, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek mümkün olacağına inandık. Bu amaçla istişareyi, diyaloğu ve güçlü iletişimi yaptığımız işin merkezine aldık. İhracatçıları büyük bir aile olarak gördük, tüm ihracatçılara ve ihracatçı adaylarına meclisimizin kapısını sonuna kadar açtık. Bu seferberlikte ailemize yaklaşık 40 bin yeni ihracatçı firma kattık. Özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin yoğun katılımı bizler için büyük bir gurur vesilesi oldu. Gelen hiçbir telefonu cevapsız bırakmadık. Sektörlerimizden ve illerimizden gelen tüm davetlere icabet ettik, ülkemizi karış karış dolaştık. Her yere yetişmek için gayret sarf ettik. Çünkü bu yola çıkarken bunun sözünü vermiştik. Biz de bu kutlu vazifeye başlarken ailemizle vedalaştık. Ailemiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altındaki ihracatçılar oldu. Onlar için çalışırken varlığımızı ihracata adadık" dedi.

"2021 YILINDA İLK 1000 FİRMAMIZIN İHRACATI, YÜZDE 33 ARTIŞLA 123 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Geçen dört senede, ihracatın Türkiye'nin ana iktisadi faaliyeti haline geldiğini ve Türkiye'nin büyümesinin artık ihracat öncülüğünde gerçekleştiğini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hem 2021 yılında, hem de bu yılın ilk çeyreğinde, büyümenin yarısı ihracatla geldi. İhracatımızın lokomotifi de, toplam ihracatımızın yüzde 55'ini gerçekleştiren ilk 1000 ihracatçımız oldu. 2021 yılında ilk 1000 firmamızın ihracatı, yüzde 33 artışla 123 milyar doları aştı. Geçen sene listede olmayan 173 firmamız, bu sene ilk 1000 arasına girmeyi başardı. Bu yıl tam 15 firmamızın ihracatı 1 milyar doları aştı. Listede yer alan firmalarımızın yüzde 80'i, yüzde 100 yerli firmalardan oluşuyor. Ayrıca ilk 1000 ihracatçımız arasında 52 farklı ilden firmamız bulunuyor. 7 bölgemizin tamamının temsil edildiği, tüm Türkiye'ye yayılmış bu tablo, ihracatımızın geleceği adına bizleri heyecanlandırıyor. Yaptıkları işlerle bu başarıları mümkün kılan, her gün ilk günkü heyecanla, büyük bir aşkla, pandemiye rağmen, gece-gündüz demeden, uzak-yakın demeden, 6 kıtada ayak basmadık tek bir ülke, tek bir bölge bırakmadan bayrağımızı gururla dalgalandıran ihracat ailemizin her bir ferdini ve bugün ödüllerini takdim edeceğimiz şampiyonlarımızı, cân-ı gönülden tebrik ediyorum. İhracat ailemizin tüm sorunlarıyla ilgilenen Bakanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğu vizyon ve irade ile üretim ve ihracatı ekonomi modelimizin merkezine yerleştiren, Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum".

"4 YILLIK KISA BİR SÜREDE 8 YILLIK İCRAAT YAPTIK"

TİM Başkanı olarak son kez hitap ettiğini ve bundan dolayı hem sevinçli hem de hüzünlü olduğunu belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, "Sevinçliyim çünkü, çıtayı devraldığımız yerden çok daha yukarı çıkardık ve bu bayrağı öyle teslim ediyoruz. Göreve başladığımızda, ihracat ailesinin "hâkimi değil hâdimi olmaya" geldiğimizi ifade etmiştik. İhracat ailesinin, ihracatın tek çatı kuruluşu olan TİM'in Başkanlığına beni seçmesinden sonra zaman su gibi akıp geçti. Ancak biz, su gibi akıp geçen zamana bakıp oturmadık. Zaman ile beraber, hatta bazen zamanın önünde koştuk. Çalışma arkadaşlarımla beraber zaman, mekân ve imkanları zorlayan çok önemli işlere imza attık. 4 yıllık kısa bir sürede 8 yıllık icraat yaptık. TİM'de "en"lerin ve "ilk"lerin döneminde, 100'ü aşkın yeniliği hayata geçirdik. Cumhuriyetin 100. yılına çok az kala, Cumhurbaşkanımızın yürüdüğü yolda yorulmayan yoldaşı olduk. Hükümetimiz ve Bakanlarımızla uyum içinde çalıştık ne sevgide eksik kaldık ne de saygıda kusur ettik. Bizler için esas olan, Türkiye'de üretimin ve ihracatın artmasına hizmet etmek, bu sayede ülkemizin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması için çalışmaktır. Başkanlığım öncesinde de hayatımın şiarı buydu, görev süremde de tek amacım bu oldu. TİM Başkanlığı görevim bitse de Türkiye ekonomisinin ve ihracatının hizmetkarı olmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

"ÇOK ŞÜKÜR BUGÜN "BİZ İSMAİL BAŞKAN'A ULAŞAMADIK" DİYECEK HİÇBİR İHRACATÇI YOKTUR"

Makamların gelip geçici olduğunu, esas olanın güçlü ve müreffeh Türkiye olduğunu vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi "Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz, hâkimi olamadığımız bu dünya için fırıldaklık yapmadan" doğruca, dürüstçe görevimi yerine getirmeye gayret ettim. Bu makama böyle geldim, bundan sonra da böyle devam edeceğim. Çok şükür bugün "Biz İsmail Başkan'a ulaşamadık" diyecek hiçbir ihracatçı yoktur. Geride kalan dört yılın ardından, gök kubbede hoş bir sedâ bırakabilmişsem benim için yeterlidir. İstemeden kırdığımız, üzdüğümüz, yetişemediğimiz kardeşlerimiz varsa, onlardan da haklarını helal etmelerini rica ediyorum" diye konuştu.

"İSTİŞARE İLE BU GÖREVE LAYIK ARKADAŞLARIMIZ ARASINDAN MUSTAFA GÜLTEPE'Yİ TEK ADAY OLARAK BELİRLEDİK"

Bugün vardıkları noktanın ve başarılarının ortada olduğunu ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bu başarıyı biz hep beraber sağladık. Tüm bunları ülkemiz, bayrağımız, milletimiz için yaptık. Bizler toplumda parmakla gösteriliyorsak sadece ihracat artışından değil, her işimizi doğruluktan ayrılmadan yaptığımız içindir" ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, gerçekleştirilecek olan TİM Başkanlık seçiminin ihracat ve Türkiye açısından hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizden sonrasını da planladık, istişare ile bu göreve layık arkadaşlarımız arasından Mustafa Gültepe'yi tek aday olarak belirledik. İnanıyorum ki adaletli, karakterli, doğru, verdiği sözlerin arkasında duran bir yönetim sergileyecektir. Bu göreve seçilmeden önce, görevdeyken ve bugün yanımda olan, bu uzun yürüyüşte sevgisini sadakatini eksik etmeyen arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Her zaman söyledim, yine söylüyorum bu büyük aileyi temsil etmekten gurur duyuyorum. Gayret bizden, takdir ihracat ailemizden, tevfik Allah'tandır."

İLK 1000 İHRACATÇININ KATKISI 123 MİLYAR DOLAR OLDU

29. TİM Olağan Genel Kurulu'nda "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasının sonuçları da açıklandı. TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma, ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına olanak sağlayarak ihracatçı firmalara yol gösterirken, ihracatın gelişimi için yapılan çalışmaların sonuçlarını da gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, 2021 yılındaki toplam ihracat bir önceki yıla göre %32,8 artış kaydederek 225 milyar 220 milyon dolar oldu. (2020 yılı 169 milyar 637 milyon $). İlk 1000'de yer alan şirketlerin 2021 yılındaki toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 33,2 artışla 123,3 milyar dolar oldu. (2020: 92 milyar 576 milyon $)

Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 54,7 olurken, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı ise 15 oldu.

İLK 1000'İN YÜZDE 80'İ YERLİ FİRMA

Araştırmaya göre 2021 yılında ilk 1000'de 827 firma yer alırken bu yıl 173 firma ilk kez 1000'in arasına girmeyi başardı. Yerli firmalar ilk 1000'in yüzde 80'nini oluşturdu. Bu firmalar, ilk 1000'in toplam ihracatının yüzde 63'ünü gerçekleştirdi. Ayrıca ilk 1000'in yüzde 66,5'i üretici-ihracatçı firmalardan oluştu. İlk 1000 firmanın yüzde 57,7'si ise Marmara Bölgesi'nde yer aldı.

İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde 52 ilden firmalar yer aldı. 2021 yılında listede en fazla firması yer alan iller; İstanbul (429 şirket), İzmir'den (78 şirket), Gaziantep'ten (71 şirket), Kocaeli (65 şirket), Bursa (52 şirket) ve Ankara (46 şirket) oldu.

2021 YILINDA EN YÜKSEK İHRACAT YAPAN İLK 10 FİRMA

Hizmet İhracatı Özel Ödülü: TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Türkiye İhracat Şampiyonu: FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.

Türkiye İhracat 2.'si: TOYOTA OTOMOTİV SAN. TÜRKİYE A.Ş.

Türkiye İhracat 3'sü: TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Türkiye İhracat 4'sü: KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş.

Türkiye İhracat 5'si: VESTEL TİCARET A.Ş.

Türkiye İhracat 6.'sı: ARÇELİK A.Ş.

Türkiye İhracat 7.'si: OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.

Türkiye İhracat 8.'si: SOCAR TÜRKİYE PETROL TİC. A.Ş.

Türkiye İhracat 9.'su: HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Türkiye İhracat 10.'su: TGS DIŞ TİC. A.Ş.

ÖDÜL ALAN 27 SEKTÖR ŞAMPİYONLARI

Hizmet Sektörü İhracat Şampiyonu: TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Otomotiv Endüstrisi Sektörü İhracat Şampiyonu: FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Çelik Sektörü İhracat Şampiyonu: HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Şampiyonu: TGS DIŞ TİC. A.Ş.

Elektrik ve Elektronik Sektörü İhracat Şampiyonu: VESTEL TİCARET A.Ş.

Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü İhracat Şampiyonu: KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş.

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Şampiyonu: AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA A.Ş.

Makine ve Aksamları Sektörü İhracat Şampiyonu: TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş.

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş.

Mücevher Sektörü İhracat Şampiyonu: İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.

İklimlendirme Sanayii Sektörü İhracat Şampiyonu: BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN.VE TİC. A.Ş.

Madencilik Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü İhracat Şampiyonu: KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH. İHR. VE TİC. A.Ş.

Savunma ve Havacılık Sanayii Sektörü İhracat Şampiyonu: BAYKAR

Halı Sektörü İhracat Şampiyonu: ERDEMOĞLU DIŞ TİC. A.Ş.

Yaş Meyve ve Sebze Sektörü İhracat Şampiyonu: UÇAK KARDEŞLER GIDA SER. ULUS. NAKL. PL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Fındık ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: FERRERO FINDIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.

Meyve Sebze Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İM. İTH. İHR. TİC. VE SAN. A.Ş.

Deri ve Deri Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektörü İhracat Şampiyonu: TERSAN TERSANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: AYDIN KURUYEMİŞ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Tütün Sektörü İhracat Şampiyonu: JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü İhracat Şampiyonu: VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: ÇİÇEKÇİLER BİRLİĞİ DIŞ TİC. A.Ş.

Diğer Sanayi Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: POLİN DIŞ TİCARET A.Ş.