Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı’na 6. Bölge teşekkürü

Malatya'nın da aralarında bulunduğu 24 il Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki OSB veya Endüstri Bölgelerindeki yatırımlara 6. Bölge desteklerinin sağlanması 2021 yılının sonunda sona erecekti.

28 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte 6. Bölge teşviklerinin 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

"6. BÖLGE TEŞVİKLERİ İLİMİZ İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Uzatılma kararının memnuniyet verici olduğunu belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "OSB'lerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına katkı sunan Cazibe Merkezleri Programının uzatılması taleplerimizi her platformda dile getirtik. Sanayisi ile büyüyen Malatya'mızın büyüme hızının düşmemesi için bu desteğin önemini her daim vurguladık. Süre uzatımı konusundaki taleplerimiz ve girişimlerimiz olumlu sonuçlanarak 6. Bölge teşviklerinin 1 yıl daha uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 6. Bölge teşvikleriyle özellikle son yıllarda 1'inci OSB'mizin ek bölgesine yapılan yatırımlar hem ihracat hem de istihdam konusunda yüzümüzü ağartıyor. Göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana nitelikli firmalara yaptığımız yer tahsisleri ile 3 yılda ek 17 bin istihdamın önünü açtık. 6. Bölge teşvikleri ilimiz için büyük önem arz ediyor. Taleplerimizi olumlu değerlendiren ve sürenin uzatılmasına karar veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a ilgileri ve destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.