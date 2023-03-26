Başkanı elektrik çarptı

Dünyanınen büyük otomotiv markalarından Toyota Motor Corporation'da Akio Toyoda dönemi 1 Nisan 2023'de kapanıyor. 13 yıldır Toyota'da Başkan ve CEO'luk görevini yürüten Akio Toyoda'nın yerine Koji Sato gelecek. Bir süredir elektrikli otomobillerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki toplayan Toyoda, istifa etmişti. Toyota şirketinin kurucusu Kiichiro Toyoda'nın torunu olan Akio Toyoda, bundan sonra yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacak. 53 yaşındaki Koji Sato, son olarak Toyota'nın Baş Marka Yöneticisi olarak çalışıyordu. Sato, lüks segmentteki Lexus'un marka operasyonları ile firmanın motorspor markası Gazoo Racing'in baş sorumlusuydu. Toyota'daki bu değişikliğin nedeni olarak Akio Toyoda'nın elektrikli modellere şüpheyle bakması gösteriliyor. Toyoda yaptığı açıklamalarda otomotiv endüstrisinde sadece elektrikli araçlarla ilerlemeyi sorgulayan 'sessiz bir çoğunluğun' bulunduğunu, kendisinin de buna dahil olduğunu söylemişti. Toyoda,"Sessiz çoğunluk, elektrikli araçların tek seçenek olmaya uygun olup olmadığını merak ediyor. Ancak şu an bu durumun trend olması nedeniyle düşüncelerini yüksek sesle dile getirmiyorlar" şeklinde konuşmuştu.TOYOTA Başkanı'nın yaptığı açıklamalar önce çevreciler sonra hissedarlar tarafından büyük tepki çekti. Toyota'yı elektrikli araçlar konusunda ayak sürdüğü için eleştiren Greenpeace, markayı küresel otomobil üreticilerinin dekarbonizasyon çabaları sıralamasında en alt sıraya koydu. Hissederlar ise içten yanmalı motorlu araçlara getirilecek yasaklar nedeniyle, satışların düşmesinden endişe ediyor.