Batı Akdeniz, ihracattan 546 milyon Dolar pay aldı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 1 Ocak - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşen ihracat rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında bölgeden en fazla ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,99 oranında artış ve 53 milyon 265 bin 715 dolar ile yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Yaş meyve sebze sektörünü doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektörümüz izledi. Sektör, yüzde 5,70 gerilemeye rağmen 33 milyon 295 bin 989 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Listenin üçüncü sırasında ise ihracatını yüzde 39,04 oranında artırarak 27 milyon 697 bin 607 dolar ihracat gerçekleştiren Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörümüz yer aldı. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörümüz ile Demir ve Demir Dışı Metaller sektörümüzün Temmuz ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre geriledi. Kimya sektörümüzün ihracatı yüzde 19,08 oranında gerileme ile 19 milyon 706 bin 624 dolar, demir ve demir dışı metaller sektörümüzün ihracatı ise yüzde 0,71 oranında gerileme ile 10 milyon 380 bin 93 dolar oldu.



ÇİN, BAİB'İN ISRARLI ÇALIŞMALARI İLE TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ



Temmuz ayında, Haziran ayında da olduğu gibi bölgeden en fazla ihracatın yüzde 50,5 oranında artış ve 29 milyon 845 bin 907 dolar ile Almanya'ya gerçekleştirildiğini belirten Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Almanya gibi yüzde oranında ihracat artışı gerçekleştirilen bir diğer ülke de Çin oldu. Uzunca bir süre ihracatın istenilen seviyede olmadığı Çin, BAİB'in ısrarlı çalışmaları ile tekrar yükselişe geçti ve Temmuz ayında bu ülkeye yüzde 55,03 oranında ihracat artışı ile 18 milyon 848 bin 856 dolar ihracat gerçekleşti. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 11,66 oranında artış ve 18 milyon 848 bin 856 dolar ihracat ile Rusya yer aldı. Listenin dördüncü ve beşinci sırasında yer alan Birleşik Krallık ve Türkmenistan ihracat artışında adeta rekor kırdı. Birleşik Krallık'a gerçekleşen ihracat yüzde 137,31 oranında artışla 8 milyon 642 bin 730 dolar, Türkmenistan'a gerçekleşen ihracat ise yüzde 242,14 oranında artışla 8 milyon 506 bin 772 dolar oldu" sözlerine yer verdi.



YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜNÜN EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN SEKTÖR



Bölgeden gerçekleşen 7 aylık ihracat rakamlarına bakıldığında yaş meyve sebze sektörünün en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, "Sektörün ihracatı 540 milyon 130 bin 651 dolar oldu ve yarım milyar doları aştı. Maden ve metaller sektörümüz ise yüzde 16,67 oranında gerileme ve 258 milyon 837 bin 714 dolar ihracatla listenin ikinci sırasında yer aldı. Doğaltaş ağırlıklı sektörümüz aylık bazda artıya geçse de toplam rakamlarda henüz artıya geçemedi. Ancak 2024 yılında sektörün ihracatını artırarak yoluna devam etmesi bekleniyor. Üçüncü sırada yer alan ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörümüz ise 7 aylık dönemde yüzde 0,06 oranına gerileme ve 178 milyon 595 bin 303 dolar ihracatla neredeyse geçen yılla aynı ihracatı gerçekleşti. Dördüncü sırada yer alan kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatımız yüzde 2,25 oranında artışla 144 milyon 598 bin 386 dolar, beşinci sıradaki demir ve demir dışı metaller sektörümüz ise yüzde 29,89 oranında gerileme ile 60 milyon 887 bin 923 dolar ihracat gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.



ALMANYA'YA YÜZDE 21,19 ORANINDA ARTIŞLA 146 MİLYON 606 BİN 906 DOLAR İHRACAT



Bölge ihracatına ülkeler bazında bakıldığında ilk sırada yer alan Almanya'ya yüzde 21,19 oranında artışla 146 milyon 606 bin 906 dolar ihracat gerçekleştiğini belirten Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Listenin ikinci sırasında yer alan Rusya'ya gerçekleşen ihracat ise yüzde 31,79 oranında artışla 131 milyon 279 bin 338 dolar oldu. Doğaltaş sektörünü güzel günlerin beklediğine dair en büyük emare Çin'e gerçekleşen ihracatta yaşandı. Çin'e yüzde 12,69 oranında artışla 124 milyon 161 bin 27 dolar ihracat yapıldı. Listenin dördüncü sırasındaki Ukrayna'ya savaşa rağmen 38,38 oranında artışla 83 milyon 554 bin 827 dolar, beşinci sıradaki Romanya'ya ise 0,03 oranında artışla 65 milyon 66 bin 201 dolar ihracat gerçekleşti."

BAİB Yönetim Kurulu, Bölge ihracatını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Çavuşoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Bu çerçevede ihracatçılarımızı yurt dışındaki alıcılarla buluşturabilmek için yapı sektörümüz için İsrail ve Suudi Arabistan'a, gıda sektörümüz için Kuveyt'e, doğaltaş sektörümüz için Mısır ve Endonezya ile Tayland'a, kozmetik ve esansiyel yağlar sektörümüz için de Avustralya'ya sektörel ticaret heyeti düzenlemeyi planlıyor. Bu vesile ile sektör temsilcilerimizi yeni müşteriler bulmak, yeni pazarlara açılmak için heyetlerimize davet ediyoruz. Ayrıca ihracatçı olmak ve ihracatçıya yönelik desteklerle ilgili eğitimlerimiz de aralıksız sürüyor."