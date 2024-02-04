Batı Akdeniz’in 2024 Ocak ihracat rakamları belli oldu

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar, 2024 yılının ilk ayında 217 milyon 933 bin 694 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatçılarının yeni yıla iyi bir başlangıç yaptığını belirtti.

Yurt dışına satışlarda geçen yılın ocak ayına göre bu yıl yüzde 2'lik bir artış olduğunu aktaran Çavuşoğlu, yılın ilk ayında 217 milyon 933 bin 694 dolarlık ihracata imza attıklarını bildirdi.

Yaş meyve ve sebzenin bölgenin lokomotif sektörü olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, en fazla ihracatın bu sektörde yaşandığını kaydetti.

Çavuşoğlu, ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 7,80'lik bir artış yakalanan yaş meyve ve sebzede, 82 milyon 957 bin dolarlık yurt dışı satışı yapıldığını belirtti.

Yaş meyve ve sebzeyi yüzde 33,35'lik artışla maden ve metaller sektörünün takip ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Maden ve metaller sektöründe 43 milyon 896 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Bu ihracatın 23 milyon 651 bin dolarlık kısmı doğal taş ürünlerinden oluştu. Üçüncü sıradaki ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yüzde 25,16 artışla 24 milyon 339 bin dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. Dördüncü sıradaki kimya sektörü 17 milyon 692 bin dolar ihracat yaptı. Listenin beşinci sırasında 8 milyon 230 bin dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörümüz yer aldı."

ÇİN'E İHRACATTA REKOR ARTIŞ

Ümit Mirza Çavuşoğlu, ocakta en fazla ihracatın 23 milyon 798 bin dolarla Çin'e gerçekleştiğini bildirdi. Çin'e ihracatın geçen yıla göre yüzde 50,90 oranında rekor artış yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İkinci sırada ise yüzde 3,45 artışla 15 milyon 615 bin dolar ihracat gerçekleşen Almanya yer aldı. Almanya'yı 14 milyon 983 bin dolarla Rusya, 12 milyon 216 bin dolarla Ukrayna ve 10 milyon 855 bin dolar ihracatla Romanya takip etti. Batı Akdeniz'den ocakta gerçekleşen ihracata bakıldığında geleneksel sektörlerimizin geleneksel pazarlarına ihracatlarını sistematik bir şekilde sürdürdükleri görüldü. Birliğimiz kadar firmalarımız da hedef pazarlarında ihracatlarını artırmak için çalışmalarını sürdürmekte."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin çevre ülkelerindeki savaşlar ve siyasi istikrarsızlıklara rağmen ihracatının artıyor olmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

İhracatın artırılması amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Çavuşoğlu, son bir yıldır farklı sektörler için farklı ülkelere sektörel ticari heyet ziyaretleri düzenlediklerini, yurt dışı fuarlara katılarak ithalatçı firmaları ziyaret ettiklerini kaydetti.