Batı Akdeniz’in ihracatı 199 milyon 373 bin 532 dolar arttı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayında 199 milyon 373 bin 532 dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

BU AY EN FAZLA İHRACAT RUSYA'YA YAPILDI

Bu ayda en fazla ihracatın Rusya'ya yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, "İhracatçılarımızın 20 yıllık süreçte kurdukları sağlam ticari ilişkiler kendisini gösterdi. Ağustosta Rusya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 40 oranında arttı. 8 aylık süreçte ise savaşın ihracatımızda neden olduğu yaralar sarılmaya devam ediyor. Rusya'ya bu yıl 113,7 milyon dolarlık bir satış yapıldı." dedi.

Ağustosta en fazla ihracat gerçekleştiren sektörün ise doğal taş ağırlıklı maden ve metaller olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu sektörde geçen yılın ağustosuna göre yüzde 12,80 oranında bir artışla 49,3 milyon dolarlık bir ihracat yapıldığını bildirdi.

Maden ve metaller grubunu yaş sebze ve meyve, kimyevi maddeler ve mamulleri, ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörlerinin takip ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün de bu ayda ihracatta geçen yıla göre yüzde 80 oranında artışa imza attığını aktardı.