Batı’da işten çıkarma furyası

Batı'da şirketler enflasyon ve resesyon korkusuyla ilk çalışanlarından vazgeçmeye başladı. Büyük teknoloji firmalarıyla başlayan toplu işten çıkarma furyası dalga dalga yayılıyor. Teknoloji firmalarının ardından bankalara sıçrayan dalga şimdi de otomotivcileri içine aldı. Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un elektrikli araçlar için artan batarya maliyetleri ve ABD ile Avrupa ekonomilerinde beklenen resesyonun etkisiyle Almanya'nın Köln şehrindeki fabrikasında 3 bin 200 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall ise şirketin ürün geliştirmede 2 bin 500'e kadar ve idari pozisyonlarda ise 700'e kadar çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyurdu. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da 3 bin 200 kişiyi işten çıkardı. Londra, New York ve Hong Kong başta olmak üzere uluslararası ofislerinden 3 bin 200 kişiyi işten çıkaran bankanın, işten çıkardığı kimi bankacılara ikramiye ödemediği iddia edildi. Credit Suisse bu yıl Avrupalı yatırım bankacılarının yüzde 10'dan fazlasını işten çıkarmayı planlıyor ve bu da Londra ve Zürih'teki yüzlerce iş kaybına neden olacak.Daha önce Meta 11 bin, Alphabet 12 bin, Microsoft 10 bin, Amazon ise 18 bin çalışanını işten çıkardı. Merkezi İsveç'te bulunan müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, çalışanlarının yüzde 6'sını işten çıkaracağını duyurdu. Şirkette yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı ifade ediliyor. Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın alması sonrası Twitter'da işten çıkarmalar başlamış ve şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verildiği bildirilmişti.KRİPTO varlık platformu Huobi, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarma kararı aldı. Huboi'nin rezervinin yaklaşık yüzde 44'lük kısmını oluşturan, platformun kendi tokeni HT'deki değer kaybı ise son 30 günde yüzde 30'u buldu. Apple, neredeyse ise rakiplerinin aksine henüz bu yönde herhangi bir adım atmayarak takdir topladı.DEV işten çıkarma dalgasına katılan 4.500 çalışanı bulunan Riot Games de 46 çalışanını işten çıkardı. İstihdam trendlerini halka takip eden layoffs.fyi sitesine göre 2022 yılı boyunca teknoloji şirketleri 140 bin kişiyi işten çıkarırken bunların 35 bini son bir ayda gerçekleşti.