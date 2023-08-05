AKINCI, Pakistan’da açılan NASTP’ta yerini aldı

AR-GE FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLECEK

Baykar tarafından kurulan "Baykar Teknoloji" Pakistan'ın uzay ve havacılık ekosistemine katkı sunacak. NASTP bünyesinde Ar-Ge faaliyetleri yürütecek olan Baykar Teknoloji, tarafların karşılıklı olarak inovasyon ve yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetlerinin büyümesi için çalışacak. Böylece Türkiye ve Pakistan'ın asırlara dayanan güçlü bağları yüksek teknoloji ile geleceğe daha da sağlam bir şekilde taşınacak.