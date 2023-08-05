Baykar Pakistan’da Ar-Ge için imza attı

Türkiye'ninyerli ve milli teknoloji ve savunma sanayi şirketi Baykar, son yıllarda yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da gösterdiği hızlı büyüme ile dikkatleri üstüne çekiyor. Şirket son olarak Pakistan Ulusal Havacılık-Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı'nda (NASTP) yerini aldı. Açılışını Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in gerçekleştirdiği törene Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Açılış programının ardından Baykar ile NASTP arasında işbirliği anlaşması imza töreni gerçekleştirildi. Söz konusu anlaşmayı Selçuk Bayraktar ile NASTP Komutanı Korgeneral Ghulam Abbas Ghumman imzaladı.Baykar tarafından kurulan Baykar Teknoloji, Türkiye'nin yakın ilişki içinde olduğu Pakistan'ın uzay ve havacılık ekosisteminin gelişmesine katkı sunacak. NASTP bünyesinde Ar-Ge faaliyetleri yürütecek olan şirket, tarafların karşılıklı olarak inovasyon ve yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetlerinin daha da büyümesi için çalışacak. Böylece Türkiye ve Pakistan'ın asırlara dayanan güçlü bağları yüksek teknoloji ile geleceğe daha da sağlam bir şekilde taşınacak. Selçuk Bayraktar açılış töreninde Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Başbakan Şahbaz Şerif, Selçuk Bayraktar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Syed Asim Munir Ahmad Shah, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu ve NASTP Komutanı Korgeneral Ghulam Abbas Ghumman, Pakistan Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan Bayraktar AKINCI TİHA'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.BAYKAR'IN NASTP bünyesinde gerçekleştireceği Ar-Ge çalışmaları ile gelecekte yürütülecek kapsamlı işbirliğinin de temeli atıldı. Bu sayede Baykar, Pakistan ile geliştirdiği işbirliğini stratejik alanlarda daha da derinleştirecek.