Bayraktar AKINCI’nın 96 kursiyeri mezun oldu

Baykar tarafından verilen AKINCI 8. Eğitim Dönemi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan güvenlik güçlerinde Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı ile görev yapmak üzere pilot, faydalı yük operatörü, mekanik/ motor teknisyeni, elektronik/ yer kontrol istasyon operatörü ve silah operatörü olarak görev yapacak toplam 96 kursiyer mezun oldu. Törende muzunlara seslenen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, hürriyet, adalet, merhamet ve iyilik yolundan ayrılmamaya vurgu yaparak, kursiyerlerden görev yapacakları Bayraktar AKINCI gibi yüksek teknolojiye sahip bir platformla milletlerine ve insanlığa hizmet etmelerini istedi.