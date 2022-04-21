Bayram öncesi gözler otogara çevrildi

"SATIŞLAR AREFE ÖNCESİNDEN BAŞLADI"

Musa Çaktır: Bayrama yaklaşık 10 gün kaldı, şu an ek sefer ihtiyacı duyulmasa da bilet satışlarımız 27-28-29 Nisan'da uzun yol, 30 Nisan'da ise kısa yollarda az sayıda bilet kaldı. Son günlere geldiğimizde ise bir sürpriz bekliyoruz" diye konuştu.

OTOBÜS FİYATLARI UÇAKLA YARIŞIYOR

Çaktır: Devletin süspanse ettiği demiryolları ve hava yollarındaki fiyatların bizim seyrimizde olması nedeniyle rekabet ediyoruz. Bu rekabet için akaryakıtta bize sağlanan ÖTV vergisinde indirim bekliyoruz. Akaryakıt zamları bizim fiyatlarımıza direkt yansıyor. Çok büyük para kazanma derdinde değiliz, vergide indirim yapsalar biz halkımıza daha iyi hizmet vereceğimize inanıyoruz. Bir aile 3 kişi gidecekse 1500 kilometrelik yolu 600 liradan aşağı bilet bulamayacaklar.