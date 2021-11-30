BDDK faizsiz bankacılığa yeni düzenleme getirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
'nca (BDDK
) hazırlanan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları
Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete
'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bankalar, faizsiz bankacılık
ilke ve standartları ile ürün ve hizmetlerinin işleyişleri ve dayandıkları akdin getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda müşterilerini açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacak. 4 bölümden oluşan tebliğ ile katılım
, kalkınma ve yatırım bankalarının, müşterileri ve kamuoyunu faizsiz bankacılık ilke ve standartları kapsamında bilgilendirmelerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair banka tarafından müşteriye bilgilendirme formu verilecek. Bilgilendirmenin banka ile müşteri arasında her bir ürün veya hizmet türüne ilişkin ilk sözleşme kurulmadan önce yapılması ise zorunlu olacak. Anketlerle müşterinin memnuniyet seviyesi ölçülecek.
BİLGİLENDİRME ZORUNLU KILINDI
TEBLİĞDE, bankaların kurumsal internet sitesi üzerinden de faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile ürün ve hizmetlerinin işleyişlerine dair kamuoyunu açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmesi zorunlu kılındı. Bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere bankaların, bilgi işlem altyapısını oluşturması, yeterli düzeyde idari ve teknik tedbirleri alması gerekecek.