‘Bekara ev yok’a 10 bin lira tazminat

Çalışmak için gittiği şehirde, ev kiralamak isteyen genç kadın, emlakçı ve ev sahiplerinin 'Bekara ev yok' cevabıyla sarsıldı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), emlakçı ve ev sahibi karı-kocanın ayrımcılık yasağı ihlali yaptığına hükmetti. Kurum, bekara ev vermeyen emlakçı ve ev sahiplerini 10'ar bin lira para cezasına çarptırdı. TİHEK, kararında şu ifadelere yer verildi: "Başvuruda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhataplar hakkında 10'ar bin TL idari para cezası uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir."