Belediyeler de seferberliğe katıldı

İstanbul'dakiilçe belediyeleri de konteyner seferberliğine katıldı. Sancaktepe Belediyesi Malatya'da 500 adetten oluşan konteyner kent kuruyor. Doğanşehir'de kurulacak konteyner kentte, çocuk oyun alanları, market, umumi çamaşırhane, sağlık ocağı da bulunacak. Başakşehir Belediyesi deprem bölgesinde kuracağı konteyner kent için zemin çalışması yapıyor. Tuzla Belediyesi de deprem bölgesine konteyner sevkiyatını sürdürüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı da Kahramanmaraş'ta konteyner mahalle kurmak için çalışma başlattı. Altyapı ve çevre düzenlemesi yapılan, sağlık ocağı, mescit, kreş ve idari binaların da bulunacağı konteynerlerin 21 metrekare, 2 oda, banyo, mutfak ve tuvaletin olacağı belirtildi. Aynı zamanda ısınma sistemi dâhil, beyaz eşya, koltuk, masa ve mutfak eşyalarının da yer alacağı öğrenildi.