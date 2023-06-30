Belirsizlik kalkınca yatırımlar hızlandı iş ilanları yüzde 35 arttı

Seçimlerin bitmesi, kabinenin kurulması ve belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte iş ilanları arttı. Yeni dönemde yatırımlarını hızlandıran şirketler, personel arayışını da hızlandırdı. Seçimin ilk turundan önceki haftalarda ilan sayısı, sonraki döneme kıyasla ortalama olarak yüzde 35 arttı.Personel arayışında en fazla ilan, üretim ve hizmet sektörlerinden geldi. Bu alanda ilanlar seçimin ardından yüzde 70 artış kaydetti.Seçim öncesi iş ilanlarında durgunluk yaşandığını belirten Elemannet CEO'su Murat Günay, "Seçimin tamamlanmasıyla birlikte iş ilanlarında yüzde 35'lik bir artış yaşandığını görüyoruz. 2018 genel seçim verilerine baktığımızda da benzer bir sürecin yaşandığını gördük" dedi.Son iki seçimin ilkbahar/ yaz dönemine geldiğine dikkat çeken Günay, "2018 seçim döneminde olduğu gibi, bu seçim sürecinde de üretim ve hizmet sektöründe iş pozisyonlarında bir artış olduğunu söylemek mümkün. Üretim ve hizmet sektörüne ait iş pozisyonları ilanlarında seçimlerin ardından yüzde 70'lik bir artış olduğunu tespit ediyoruz" ifadelerini kullandı.Yenibiriş.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özmen de, iş ilanlarında yaz dönemi ile normal trendlerde bir yavaşlama olduğunu belirterek, "Ancak seçim döneminde ötelenen ihtiyaçların bir an önce kapanması için yaz döneminde trend dışı bir artış yaşanıyor" dedi.Bu artışta seçim sonrasına bekletilen iş ve yatırım projelerinin etkili olduğunu anlatan Özmen, "Seçim sürecinde oluşacak insan kaynağı açığı ertelendiği için işe alım piyasasında firmalar tarafında bir yavaşlama yaşandı. Aynı dönemde benzer bekleyiş iş değiştirmeyi planlayanlar için de söz konusu oldu. Seçimlerin tamamlanması ile askıya alınan projelerin devreye girmesiyle yeni istihdam alanları da tekrardan gündeme geldi" diye konuştu.Afet bölgesinde süregelen çalışmaların hız kazanmaya başladığını anlatan Yenibiriş.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Özmen, "Bölgede ve diğer illerdeki kentsel dönüşüm ile özellikle inşaat ve yapı sektöründe başlayan projeler için ciddi oranda mavi yaka ve inşaat alanına yönelik tekniker/ teknisyen ve mühendis ihtiyacı bulunuyor" dedi. Yenibiriş'in GYODER ile bir iş birliği yaptığını anlatan Özmen, "Sektörün çatı kuruluşu GYODER`in attığı adım ile sektördeki firmalar iş ilanlarını platformumuz üzerinden çeşitli avantajlarla yayınlayabilecek. Özellikle bu sektörde iş arayanlar için hareketlilik uzun bir süre devam edecek" şeklinde konuştu.İş ilanlarındaki artışın birkaç nedeni olduğunun altını çizen Elemannet CEO'su Günay, "Seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte belirsizliğin ortadan kalkması, şirketlerin yeni projelere, büyümeye ve işe alımlara odaklanmalarını sağladı. Ayrıca, seçimlerin ardından ekonomik reformlar veya politika değişiklikleri gibi faktörler, üretim ve hizmet sektöründe yeni fırsatlar ve büyüme potansiyeli yaratacaktır" şeklinde konuştu.Seçim sonrası iş başvurusu yapan adayların en fazla perakende, gıda, eğitim, restoran ve güvenlik sektörlerine ilgi gösterdiğini aktaran Günay, "Bu alanlardaki güncel ilan sayısındaki artış ve mevsimsel faktörler de etkili. Bu sektörlere yapılan başvurular, tüm sektörlere yapılan başvurular içinde yüzde 25'lik bir paya sahip" ifadelerini kullandı.