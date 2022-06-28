Benzin fiyatı son durum: 28 Haziran 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?

28 Haziran Salı sabah saatleri itibariyle benzin fiyatı son dakika haberleri gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda benzin fiyatları güncel olarak değişik grafik eğilimi gösterdi. Akaryakıt pompa satış fiyatları özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram tatiline kısa süre kala, araç sahipleri "28 Haziran 2022 Bugün motorin ve benzine zam geldi mi, LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" diye araştırıyor. İşte güncel ve yeni Benzin fiyatı son durum bilgisi…
Bugün benzin fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Geçtiğimiz günlerde gelen indirim ve zam ardından fiyatlarda değişiklik yaşanmadı. Ancak brent petrol düşüşü indirim beklentisini beraberinde getirdi. Gelişmeler takip ediliyor.
İşte 28 Haziran 2022 mazot ve benzin fiyatı güncel durum…
Geçtiğimiz günlerde 121 dolar olan 1 varil Brent petrol, yüzde 5 azalmayla 113 dolara kadar düştü. Şu anda brent petrol fiyatı 110 dolar seviyesinde ilerliyor.
İngiliz ve ABD merkez bankaları faiz artımına giderek petrole talebin azalmasını sağlaması üzerine Brent Petrol yüzde 6 oranında düştü. Bu baskının ne kadar devam edeceği bilinmiyor.6 oranında düştü. Bu baskının ne kadar devam edeceği bilinmiyor.
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 27,61 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 30,04 TL
İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,52 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,95 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 27,63 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 30,04 TL
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,74 TL
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 30,22 TL