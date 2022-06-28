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Haberler Ekonomi Haberleri Benzin fiyatı son durum: 28 Haziran 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 28.6.2022 06:10

Benzin fiyatı son durum: 28 Haziran 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?

Benzin fiyatı son durum: 28 Haziran 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?

Akaryakıt benzin istasyonlarına varılmadan benzin fiyatı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Brent petrol piyasasında yaşanan sert düşüş ile birlikte dolardaki sakin seyir sebebiyle benzine geçtiğimiz hafta indirim gelmişti. 2022 yılı içinde, brent petrol fiyatlarına bağlı olarak değişkenlik gösteren LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları bugün akaryakıt istasyonuna uğramayı düşünenlerce sorgulanıyor. Peki 28 Haziran 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, benzine zam geldi mi, motorin indirim var mı? İşte Ankara, İzmir, İstanbul güncel benzin fiyatları son durum

28 Haziran Salı sabah saatleri itibariyle benzin fiyatı son dakika haberleri gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda benzin fiyatları güncel olarak değişik grafik eğilimi gösterdi. Akaryakıt pompa satış fiyatları özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram tatiline kısa süre kala, araç sahipleri "28 Haziran 2022 Bugün motorin ve benzine zam geldi mi, LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" diye araştırıyor. İşte güncel ve yeni Benzin fiyatı son durum bilgisi…

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ, İNDİRİM VAR MI? I SON DAKİKA

Bugün benzin fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Geçtiğimiz günlerde gelen indirim ve zam ardından fiyatlarda değişiklik yaşanmadı. Ancak brent petrol düşüşü indirim beklentisini beraberinde getirdi. Gelişmeler takip ediliyor.

İşte 28 Haziran 2022 mazot ve benzin fiyatı güncel durum…

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR, NEDEN DÜŞTÜ?

Geçtiğimiz günlerde 121 dolar olan 1 varil Brent petrol, yüzde 5 azalmayla 113 dolara kadar düştü. Şu anda brent petrol fiyatı 110 dolar seviyesinde ilerliyor.

İngiliz ve ABD merkez bankaları faiz artımına giderek petrole talebin azalmasını sağlaması üzerine Brent Petrol yüzde 6 oranında düştü. Bu baskının ne kadar devam edeceği bilinmiyor.6 oranında düştü. Bu baskının ne kadar devam edeceği bilinmiyor.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,61 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 30,04 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,52 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,95 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27,63 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 30,04 TL

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,74 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 30,22 TL

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Benzin fiyatı son durum: 28 Haziran 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?
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