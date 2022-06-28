Benzin fiyatı son durum: 28 Haziran 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ, İNDİRİM VAR MI? I SON DAKİKA

Bugün benzin fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Geçtiğimiz günlerde gelen indirim ve zam ardından fiyatlarda değişiklik yaşanmadı. Ancak brent petrol düşüşü indirim beklentisini beraberinde getirdi. Gelişmeler takip ediliyor.

İşte 28 Haziran 2022 mazot ve benzin fiyatı güncel durum…

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR, NEDEN DÜŞTÜ?

Geçtiğimiz günlerde 121 dolar olan 1 varil Brent petrol, yüzde 5 azalmayla 113 dolara kadar düştü. Şu anda brent petrol fiyatı 110 dolar seviyesinde ilerliyor.

İngiliz ve ABD merkez bankaları faiz artımına giderek petrole talebin azalmasını sağlaması üzerine Brent Petrol yüzde 6 oranında düştü. Bu baskının ne kadar devam edeceği bilinmiyor.6 oranında düştü. Bu baskının ne kadar devam edeceği bilinmiyor.