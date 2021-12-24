Benzin satışları Kasım’da %42,81, motorin satışları %7,67 arttı

Benzin satışları yıllık yüzde 42,81 artışla 370 bin 295 Metreküp oldu. Aynı ayda motorin satışları yüzde 7,67 artışla 2 milyon 860 bin 851 metreküp olarak gerçekleşti.



Fuel oil satışları yüzde 44,84 artışla 27 bin 241 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 31,40 artışla 159 M3 seviyesine geriledi.



Otogaz satışlarının yüzde 0,11 artışla 244 bin 649 ton olduğu belirtildi.



YILIN İLK 11 AYINDA ARTIŞ YAŞANDI



2021 yılı Ocak-Kasım döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı.



Benzin satışları yüzde 26,07 artışla 3 milyon 560 bin 551 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 9,88 artışla 29 milyon 200 bin 827 metreküp seviyesine ulaştı.



Fuel oil satışları yüzde 15,83 düşüşle 150 bin 801 ton, gazyağı satışları yüzde 15,27 düşüşle bin 837 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 7,34 artışla 2 milyon 903 25 bin ton olarak gerçekleşti.