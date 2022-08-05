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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Benzin ve motorinde dev indirim

Benzin ve motorinde dev indirim
Küresel resesyon endişelerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, pompaya yansımaya devam ediyor. 6 Ağustos Cumartesi'nden itibaren benzinin litre fiyatında 2.23 TL, motorinin litre fiyatında ise 1.15 lira indirim yapılacak. Bu fiyat indirimlerinin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20 liraya, motorinin litre fiyatı ise 23.3 liraya gerileyecek.



8 Haziran'da 118.36 dolar olan brent petrolün fiyatı, dün 94 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. 23 Haziran'da benzinin litre fiyatı 27.26 TL, motorinin ise 29.99 TL ile rekor kırmıştı. Bu tarihten sonra petroldeki düşüşün fiyatlara yansımasıyla birlikte dünkü indirimin ardından benzinin pompa fiyatı yine 20 liraya indi. Böylece benzinde düşüş yüzde 26.6 oldu.
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Benzin ve motorinde dev indirim
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