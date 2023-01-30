“BES en güvenilir yatırım aracı olduğunu ispatladı”

BES'in 2023'te altın çağına girdiğini belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Gerek pandemide yaşananlar gerekse de pandemi sonrası yaşanan ekonomik dalgalanmalar, insanlarda güvenli liman arayışı başlattı. Bu süreçte BES, hem bugünün hem de geleceğin en güvenilir yatırım aracı olduğunu ispatladı. 18 yaş altının kapsam altına alınması, devlet katkısının %30'a çıkarılması gibi düzenlemelerle de BES, güçlü bir tasarruf misyonu üstlendi. 2022 rakamları da bu yüksek teveccühü gösteriyor" dedi. BES fonlarının son bir yılda %77 artışla 433 milyar liraya yükseldiğine dikkat çeken Ayhan Sincek, "2022 yılında BES'teki toplam katılımcı sayısı bir önceki seneye göre %10'dan fazla bir artışla 7 milyon 882 bini buldu. Sözleşme ve sertifika adetleri de bir milyon artışla 9,5 milyonu geçti. BES'teki bu yükselişte yüksek fon getirilerinin ciddi katkısı oldu. Yılbaşından yıl sonuna ağırlıklı fon getirilerine baktığımızda sektörde %65,1'lik bir artış olduğu görülüyor" şeklinde konuştu."Katılım Emeklilik olarak katılımcılarımızın hayatın her alanındaki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz" diyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Türkiye'nin öncü faizsiz BES ve katılım sigortacılığı markası olarak 2022 yılını sektörün önünde kapatmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte Katılım Emeklilik olarak yılbaşındaki 5,7 milyar liralık fon büyüklüğümüzü 11,26 milyar liraya yükselterek yaklaşık iki kat büyüme sağlamış olduk. Sektördeki %77'lik artışa kıyasla daha yüksek oranda yaklaşık %97'lik bir fon büyümesi gerçekleştirmiş olduk. Bunu da katılımcılarımızın bize olan güveni, yüksek teknolojik altyapımız, deneyimli kadrolarımız ve diğer paydaşlarımız sayesinde başardık. Bize gösterilen bu teveccühe layık olmak için canla başla çalışıyoruz."