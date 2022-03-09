Beş kritik adım

Rusya ve Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik adımlar önceki gün Beştepe'de toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) masaya yatırıldı. Artan enerji fiyatlarına karşı kaynak ve pazar çeşitlemesine gidilecek. Hububat ve yağlı tohumlar başta olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilirliği için üretim aşamasından yurt içi satış, dış ticaret dâhil tüm ticari aşamalarda vatandaşların lehine gerekli tedbirler alınacak. Yağ oyununa karşı topyekûn mücadele edilecek. Depo denetimleri ve cezalar artacak. Kota koyan benzin istasyonlarına göz açtırılmayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen, 6 saat süren EKK toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, Merkez Bankası
Başkanı Şahap Kavcıoğlu
katıldı.
YAĞ STOKU YETERLİ, TEDBİRLER DEVREDE
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi
katıldığı ilk EKK'da yaptığı değerlendirmede ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünleri konusunda gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Bakan Kirişçi, yeterli miktarda yağ stoku bulunduğunu belirterek, ayçiçeği
üretiminin önceki yıllara göre arttığını ifade etti. Bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için alternatif ülkeler ve yağ çeşitlerine ilişkin çalışma yapıldığını vurguladı. Toplantıda stokçulara karşı yürütülen çalışmalar ve alınacak tedbirler de değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyon sağlanarak stokçulara yönelik denetimler artırılacak, cezalar ağırlaştırılacak, sahadan sürekli bilgi akışı sağlanacak, ihbarlara anında karşılık verilecek, doğrudan depolarda inceleme yapılacak. Bakanlıklarla koordinasyon içinde ürün ile hizmet satışlarında piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat uygulayanlara cezalar sürecek. Vatandaşların alım gücünü destekleyen uygulamalar devam edecek.
KOTA KOYAN BENZİN İSTASYONUNA CEZA
Enerji başta olmak üzere tüm kaynakların verimli kullanılması için işletmelere yönelik destekler artırılacak. Artan enerji fiyatlarına karşı yerli, milli hamleler artırılırken, bir ülkeye bağımlı olmadan pazar, kaynak çeşitlendirilmesine gidilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK), zam beklentisiyle vatandaşa akaryakıt satmayarak zamlı fiyat tarifesini bekleyen akaryakıt istasyonlarına denetimi artıracak.