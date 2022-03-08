BES’e 234 bin çocuk katıldı

Çocuklarına erken emeklilik fırsatı sunmak isteyen aileler Bireysel Emeklilik Sistemi
'ne (BES) yönelmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, 11 Şubat itibarıyla 18 yaş altı 234 bin çocuğun sisteme katıldığını belirterek, fonun büyüklüğünün 256 milyar liraya ulaştığını ifade etti.
% 30 DEVLET KATKISI VAR
Bu yıl yapılan yasal düzenlemeyle Bireysel
Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 30'a çıkarılırken, kısmen ödeme alma imkânı da getirildi. Vakıf, sandık, derneklerdeki birikimlerin sisteme aktarımı, 18 yaş altındaki ilginin artarak devamı ile birlikte sistemin bu yılın sonunda 500 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşılması hedefleniyor.
167 BİN KİŞİ SİSTEMDEN EMEKLİ OLDU
Sisteme ilişkin soruları yanıtlayan Nebati, 11 Şubat 2022 itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde gönüllü olarak yer alan kişi sayısının 7 milyon 158 bin, otomatik katılım yoluyla yer alanların sayısının da 6 milyon 221 bin olduğunu belirtti. Bakan Nebati, "Bununla birlikte aynı tarihte 18 yaş altı vatandaşların sisteme girmesine ilişkin 2021 yılında yapılan düzenleme sonucunda yaklaşık 234 bin (18 yaş altı) kişi sisteme katıldı. Toplam fon büyüklüğü 256 milyar olup çeşitli yatırım araçlarında değerlendiriliyor. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle BES kapsamında emekli olan katılımcı sayısı 167 bin 275 oldu" değerlendirmesini yaptı.
HEDEF 1 MİLYON ÇOCUK
BES, artık 18 yaş altı çocuklar için de kumbara görevi görüyor. Bankacılık işlemlerinde olduğu gibi veliler, vasiler aracılığıyla fiili ehliyete sahip olmayan bu yaş grubu da bireysel emeklilik sistemine katılabiliyor. Aile üyeleri için ayrı ayrı hesap açılarak yüzde 30'luk devlet katkısından daha fazla yararlanılıyor. Devlet katkısının artması anne, babaları çocukları için tasarruf etmeye daha da özendiriyor. Bu kapsamda yılsonuna kadar 1 milyon çocuğun sisteme girmesi tahmin planlanıyor.