Besnili Çiftçilere fatura müjdesi

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından sulama abonelerine yönelik 50 bin TL ile 120 bin TL arasında bedeller faturalara yansıtılmıştı. Besni Ziraat odası Başkanı İsmail Sümer'in girişimleri sonucu, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın, Enerji Bakanlığı nezdinde yaptığı görüşme sonrasında tahsil edilecek olan güvence bedelleri faturalarının iptal edildiği açıklandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Sümer; "Çiftçimizin üzerinde büyük yük oluşturan ve tesis sayısına göre 400 bin TL ile 500 bin TL'ye varan oranlarda faturalar düzenlenmişti. Bu yaptığımız girişimler sonucu sadece Besni'nin değil ülke genelindeki tüm çiftçilerimizin sorunlarını da çözmüş olduk. Yaşanan bu gelişmelerin ardından fatura iptalleri çiftçimizde büyük memnuniyet uyandırdı. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Yaptığımız görüşmelerde bizlere destek olan Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e ve TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanımız Sayın Ahmet Aydın'a şahsım ve çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.