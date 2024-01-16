BES’te 2023’ün performans lideri Katılım oldu

BES'TE yıllık getiri ortalaması faizli fonlarda yüzde 63.89 olurken, katılım esaslı (faizsiz) fonlarda ise bu oran yüzde 70.29 olarak gerçekleşti. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "2023 yılı sonunda 15 katılım fonumuz ve 18.84 milyar TL'lik fon büyüklüğüyle toplam BES katılımcısının yüzde 5.4'üne hizmet sunarak sektördeki 10'uncu yılımıza daha güçlü adımlarla girmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. Gönüllü BES, 2023 yıl sonu itibarıyla toplam 8 milyon 673 bin katılımcıya ulaştı. BES'in istikrarlı büyümesini geçen yıl da sürdürdüğünü ifade eden Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "BES'te 2023 yılında katılımcı sayısı yaklaşık yüzde 11.2'lik bir artış gösterdi. Sektör olarak, BES tarafında 703.3 milyar TL, OKS tarafında ise 53.2 milyar TL ile toplamda 756.5 milyar TL'lik bir fon büyüklüğü ile yılı kapattık. Önümüzdeki süreçte yürürlükte olacak kısmi çekiş hakkı, BES katılımcısına kredi kolaylığı gibi yeni düzenlemeler ile BES'in katılımcılar nezdinde gördüğü teveccüh daha da artacaktır" diye konuştu.Faizsiz BES ve sigortacılığın öncü şirketi Katılım Emeklilik olarak 2024'ün ilk aylarıyla birlikte sektörde 10'uncu yaşlarını kutladıklarını vurgulayan Ayhan Sincek, "Gerek BES'te gerekse sigorta tarafında 2023 yılını çok güçlü bir büyümeyle geride bıraktık. 15 faizsiz fon seçeneğimiz ve 18.84 milyar TL'lik toplam fon büyüklüğümüzle, toplam BES katılımcısı sayısında payımızı yüzde 5.4'e çıkardık. 1.1 milyon BES sözleşmesi ve 325 bin sigorta poliçesi ile sektördeki 10'uncu yılımıza daha güçlü adımlarla girmenin gururunu yaşıyoruz" değerlendirmesini yaptı.