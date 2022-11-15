BES’te asgari ücret farkına dikkat

OTOMATİK katılım sistemi ile birlikte 14 milyonun üzerinde katılımcıya ve 368 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşan BES'in 10 yılda 17 kat büyüdüğünü söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Yıl sonu yaklaşırken katılımcılarımıza önemli bir bilgilendirmemizi de yapmak istiyoruz. Şöyle ki BES'te verilen yüzde 30 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bu üst limit bir yıl içinde yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 30'unu geçemiyor. 2022 yılı içinde ödediği toplam katkı payıyla bu limitin altında kalan katılımcılar için yüzde 30 devlet katkısından maksimum yararlanma fırsatı yıl sonuna kadar sürüyor. İmkânı olanlara, yüzde 30 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz" dedi. 2022'de bireysel emeklilik ödemelerinin minimum 68 bin 850 TL'ye tamamlanması halinde devlet katkısından en yüksek tutardan yani 20.655 TL'ye varan katkı payından yararlanma imkânının doğduğunu belirten Sincek, "Bu eşsiz avantajı kaçırmayın. Henüz BES'e girmemiş vatandaşlarımız için de sisteme girmeleri, toplu para yatırarak bu yılın devlet katkısından da yararlanabilmeleri için ideal zaman" şeklinde konuştu.