SON DAKİKA: BES’te FLAŞ gelişme! O kişilere ödeme yapılacak

Son dakika haberi...Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) başta olmak üzere, sigorta sektörü 'Tek yürek' halinde bu olağanüstü süreci sigortalılar açısından kolaylaştırmak için canla başla çalıştıklarını kaydeden Benli, "Sektörümüz bu tür süreçleri yönetebilecek deneyimde ve güçtedir. Çalışmalarımıza her zamanki gibi 'Sigorta Kıymet Bilmektir' anlayışımızla devam ediyoruz. Hayatımızda her an risk var. Hayatımızı devam ettirmek için sigorta yaptırmamız lazım. Sigortalı olmak bir vatandaşlık görevidir" diye konuştu.

34 BİN DOSYA

Türkiye Sigorta olarak önlerine 34 bin dosya geldiğini ifade eden Benli, "15 bine yaklaşık konut, yangın, kaskonun ödemesi tamamlandı. 12 bini de bu hafta içinde tamamlayacağız. Bu ay sonunda ise tümünü tamamlamış olacağız. Sektörde de Haziran ayı sonu itibarıyla deprem dosyaları bitmiş olacak. Bu gerçekten bir dünya rekoru. Bu kadar büyük bir alanda eksper sayısının limitli olduğu yerde şirketlerimiz değişik önlemler aldılar. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın dosyalarını kabul edip ikinci bir kabule gerek kalmadan işlemler yapıldı" şeklinde konuştu.

VERASET İNTİKAL GETİRSİNLER

BES'e de değinen Benli, "Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın varisleri veraset intikal belgesini alıp emekli şirketlerinde birikmiş paraların alabilirler. İkinci ve üçünce derece akrabaları da belgeyi getirdiği zaman paralarını alabilecekler. Aynı uygulama Hayat Sigortası'nda da geçerli. 1 milyon 700 bin poliçeden bugüne kadar tahminen 1 milyar 100 bin TL ödeme yapılacak. Kaskoda da ihbarları beklemeden plakadan, şaşe numarasından poliçe sahibine ulaşıp ödemelerini yapıyoruz" dedi.

OMUZ OMUZA AYAĞA KALKACAĞIZ

"Hep birlikte omuz omuza ayağa kalkılacağını ifade eden Genel Müdür Benli, şunları kaydetti: "Bu büyük afetin ilk gününden itibaren maddi ve ayni desteklerimizle vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu sadece devletin yapacağı bir iş değil. Sadece maddi kayıpta değil burada en büyük risk psikolojik travmanın uzun süre devam etmesi. Çünkü hayat kaydığı yerden devam edecek, ancak insanların psikolojisinin deprem öncesine dönmesi için ciddi destek ve sosyal hayata bir an önce dönmesi gerekiyor. Türkiye Sigorta olarak Kahramanmaraş'ta çadır kent inşa ediyoruz. İftar yemeklerimizde çadır ve konteyner kentlerimize misafir oluyor, kurduğumuz iftar sofralarımıza hep birlikte oturuyoruz. Ayrıca çocuklarımız için 23 Nisan Şenliği için hazırlıklar yapıyoruz."