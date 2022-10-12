BES’ten sağlıklı yaşam programı

GarantiBBVA Emeklilik birikim ve sigorta ürünleri yanı sıra şimdi de "Sağlıklı Yaşa" programı ile müşterilerinin kendilerine bugünden iyi bakmalarını amaçlıyor. Avrupa'nın ilk canlı iyi yaşam platformu Studio Canlı işbirliği ile hayata geçen Sağlıklı Yaşa'da "İyi Yaşam" için gerekli olan her şey var. Yogadan Fitness'e, kişisel gelişimden sağlıklı beslenmeye kadar birçok kategoride uzmanların canlı yayınlanan etkinlikleri Garanti BBVA Emeklilik müşterileri ile buluşuyor.Konuyla ilgili konuşan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, "Yıllardır katılımcılarımızın birikimlerine değer katıyoruz. Şimdi artık sağlık sigortası ile müşterilerimizin sağlıklarını da güvence altına alıyoruz. Amacımız onların her zaman sağlıklı ve zinde kalmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.