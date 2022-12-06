Beştepe’de EYT zirvesi

CumhurbaşkanıYardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik yapılması beklenen düzenlemeye ilişkin dün toplantı yapıldı. EYT'lilerin merakla beklediği prim, yaş gibi konular masaya yatırıldı. Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. EYT, 2023 başında yasalaşacak, ilk emekli aylıkları ise şubatta hesapta olacak.İlk etapta emeklilik hakkı kazanacak kişi sayısının 2 milyona ulaşması beklenirken, EYT'li sayılabilmek için öncelikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamak ve prim yatırmak gerekiyor. EYT için geri sayım sürerken gözler 45, 46, 47, 48, 49, 50 yaş emekliliğe çevrildi. Herhangi bir prim şartı getirilmese bile 8 Eylül 1999 öncesinde prim şartı SSK'da 5.000 gün olarak uygulanıyordu. Buna göre, en az 5.000 günün olması gerekiyor. Yine SSK'lılar için erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 yıl bekleme süresi bulunuyor.