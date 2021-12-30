BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran: "Türk basınının yanında olmaya devam edeceğiz"

Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde faaliyet gösteren BİK'in yetkileri kapsamında, resmi ilan ve reklam alma hakkına haiz 982 gazete bulunduğu aktarıldı.

BİK'in 1961 yılından beri Türk basınının kamudaki en büyük destekçisi olduğu belirtilen açıklamada, kurumun aynı zamanda Basın Ahlak Esasları'na yönelik uygunluk denetimleri ile basının görevlerini ifa ederken, oluşabilecek ihlallerin de önüne geçtiği vurguladı.

BASIN İLAN KURUMUNUN 2021 YILI FAALİYETLERİ

Açıklamada, kurumun 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, 2 yıllık süre zarfında 45 ili ziyaret etme fırsatı bulduklarını ve bu illerdeki basın temsilcileriyle buluşarak, sektörün durumu ve geleceği adına istişarelerde bulunduklarını, bu toplantılardan çıkan değerlendirmeleri baz alarak mevzuat çerçevesinde çalışmalarına yön verdiklerini belirtti.

Pandemi başta olmak üzere yaşanan gelişmelerden etkilenen gazeteler ve gazeteciler için çok sayıda destek paketi hazırlayarak sektörün nefes almasını sağladıklarını ifade eden Duran, şu bilgileri paylaştı:

"Resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemeleri ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığımız tedbirlerden fiili satışla ilgili maddenin süresini 28 Şubat 2022'ye kadar uzattık. Kurumumuz tarafından 2021 yılında; 2 bin 367 basın mensubuna, 14 milyon 352 bin Türk lirası faizsiz borç para verildi, 6 gazeteye 1 milyon 240 bin Türk lirası kredi açıldı, 78 gazeteci derneğine ise 350 bin Türk lirası yardım yapıldı. Yine Lozan Barış Antlaşması kapsamındaki topluluklarca (Ermeni, Rum ve Yahudi) çıkarılan 9 gazeteye de 2021 Şubat'ta 350 bin Türk lirası yardım yapıldı. Resmi ilan ve reklamların yayınlanmasıyla basına sağlanan kamu desteği, 2021 yılı sonu itibarıyla 606 milyon Türk lirasını buldu."

"TÜRK BASINININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Yerel Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi, Dijitalleşme ve Sosyal Medya" başlıklı eğitimlere 70 ilden 816 sektör çalışanının katıldığını aktaran Duran, kalkınma ajansları, İŞKUR ve KOSGEB ile yürüttükleri ortak projelerden ise 189 kişinin istifade ettiğini, bu etkinliklere katılan 1005 kişinin eğitimlerin sonunda sertifikalarını aldıklarını bildirdi.

Rıdvan Duran, kamu yayıncılığı konusundaki iddialarını "Basının Gözünden Ayasofya" ve "Hatay Devleti Resmi Gazetesi" adlı iki kitapla sürdürdüklerini belirterek, "Geriye oldukça verimli bir yıl bırakırken, umut, azim ve kararlılık ile yeni yıla hazırlandığımızı, Türk basınının yanında olmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim." dedi.