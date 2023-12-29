Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu

Adalet Bakanlığının Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" 1 Ocak 2004'te yürürlüğe girecek.

Buna göre, bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar ile Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 1100 lira ödenecek. Bilirkişiler, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler kapsamında da 1100 lira alacak.

Asliye hukuk, asliye ceza, idare ve vergi mahkemelerindeki davalar ile buralarda görülen işlerle ilgili 1820 lira alacak bilirkişilere; aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için 1460 lira ücret verilecek.

Bilirkişilere, ağır ceza ve asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için ise 2 bin 200 lira ödeme yapılacak.

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye ve idare mahkemelerinde görülen dava ve işlere ilişkin 2 bin 320 lira ücret verilecek olan bilirkişilere, Yargıtay ile Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar ve işler için ise 2 bin 930 lira ödenecek.