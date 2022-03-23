Bin 500 liralık ödeme 2 bin 600 liraya çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi, Beşiktaş Patlaması, Zeytin dalı Harekâtı sonrası toplanan şartlı bağışlardan, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından hak sahiplerine yapılan aylık bin 500 TL destek ödemesini Nisan 2022 itibarıyla 2 bin 600 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Bunun haricinde Ramazan ve Kurban Bayramı'nda da 2 biner lira ile 15 Temmuz'da da 2 bin 600 lira ek ödeme yapılacak.

AYLIK DÜZENLİ ÖDEME SAĞLANIYOR

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasında 310 milyon TL, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrası düzenlenen kampanyada 52 milyon TL ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve gazi olan askeri personele dağıtılmak amacıyla düzenlenen kampanyada 2 milyon TL, toplam 364 milyon 308 bin 289 TL toplanan bağış vakfa aktarıldı. Şartlı bağış olarak toplanan bu paralar düzenli olarak hak sahiplerine ödeniyor.



BAYRAMLARDA EK ÖDEME YAPILIYOR

Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 104 milyon TL'yi aşkın destek sağladı. Vakıf, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan meblağı kamu sermayeli bankalarda nemalandırarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destekte bulunuyor. Hak sahiplerine Nisan 2021'den bu yana aylık düzenli bin 500 TL ödeme yapılıyordu. Bu bimtar Nisan 2022'den itibaren 2 bin 600 liraya çıkarıldı.Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ayrıca hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin 100 TL ikramiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de ek olarak bir aylık tutarında ödeme yapıyordu, bu miktar da bayramlarda 2 bin liraya 15 Temmuz'da da 2 bin 600 liraya çıkarıldı.