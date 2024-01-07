Binek otoda ithalatın payı yüzde 68

Türkiye otomobil pazarında ithalatın payı 2023 artarken, Türkiye'deki fabrikalarda üretilen yerli otomobillerin payı düşmeye devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ocak-Aralık 2023'de toplam 967 bin 341 adet otomobil satışı gerçekleşti. İthal otomobil satışı 655 bin 989 adet, yerli otomobil satışı ise 311 bin 352 adet oldu. İthal otomobillerin payı yüzde 68, yerli otomobillerin payı ise yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti.Binek otomobil pazarında yaşanan durumun bir benzeri hafif ticari araç pazarında da gerçekleşti. 2023 sonu itibarıyla hafif ticari araçlarda ithalatın payı yüzde 53.81, yerli araçların payı 46.19 oldu. Bu dönemde 122 bin 545 adedi yerli, 142 bin 749 adedi ithal olmak üzere toplam 265 bin 294 adet hafif ticari araç satıldı. 2022'de ithalatın payı yüzde 41.13 seviyesindeydi.