Bir aya kadar konutlar hazır

Depremzelerinkalıcı barınma ihtiyacının çözümü için AFAD ile koordineli şekilde 1.000 konut bağışlayan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş'ta eskiden stadyum olarak kullanılan bir bölgede depremzedeler için inşa ettireceği 520 konteyner için bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Altyapısı ve konteynerlerin tedariki sağlandı. 2 bin kişiye yaşam imkânı sunacak konteyner kent inşa ediliyor. İlk günden itibaren tüm ekibimiz seferber oldu. Bir kısmımız sahada yardım TIR'ları için AFAD ile koordine olarak ne ihtiyaç varsa yapılmaya başlandı. Bunların ilki yardım TIR'larıydı. Sonrasında barınma konusunu ele aldık. Böylesine büyük bir felakette en büyük ihtiyaç barınma. Konteyner kent ihtiyacının olduğu AFAD tarafından bildirildi. Biz de hemen tedarik ve üretim yoluna gittik. Bir yandan da acil olduğu, 1 aya kadar yapılması söylendiğinden hemen altyapı çalışmasına başladık. Konteynerler de üretiliyor. İnşallah 1.5 aya kadar sosyal donatıları ile tamamlanacak."