Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bir aya kadar konteynerler hazır
Giriş Tarihi: 14.2.2023

Bir aya kadar konteynerler hazır

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Bir aya kadar konteynerler hazır
Depremzelerin kalıcı barınma ihtiyacının çözümü için AFAD ile koordineli şekilde 1.000 konut bağışlayan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş'ta eskiden stadyum olarak kullanılan bir bölgede depremzedeler için inşa ettireceği 520 konteyner için bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Altyapısı ve konteynerlerin tedariki sağlandı. 2 bin kişiye yaşam imkânı sunacak konteyner kent inşa ediliyor. İlk günden itibaren tüm ekibimiz seferber oldu. Bir kısmımız sahada yardım TIR'ları için AFAD ile koordine olarak ne ihtiyaç varsa yapılmaya başlandı. Bunların ilki yardım TIR'larıydı. Sonrasında barınma konusunu ele aldık. Böylesine büyük bir felakette en büyük ihtiyaç barınma. Konteyner kent ihtiyacının olduğu AFAD tarafından bildirildi. Biz de hemen tedarik ve üretim yoluna gittik. Bir yandan da acil olduğu, 1 aya kadar yapılması söylendiğinden hemen altyapı çalışmasına başladık. Konteynerler de üretiliyor. İnşallah 1.5 aya kadar sosyal donatıları ile tamamlanacak."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir aya kadar konteynerler hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA