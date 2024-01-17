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Giriş Tarihi: 17.1.2024 15:26 Son Güncelleme: 17.1.2024 15:44

Bir ilimizde daha petrol sevinci! Sızıntı vardı, devlet tespit etti... "Bütün umutlar denizde"

Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında bulunan sızıntının petrol olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Burada bir sızıntı var ve devlet bunu tespit etmiş. Bu sızıntıdan biz umutlarımızı yeşertiyoruz. Bütün umutlarımız deniz noktasında" dedi.

İHA
Bir ilimizde daha petrol sevinci! Sızıntı vardı, devlet tespit etti... Bütün umutlar denizde

Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeolojik Mühendisi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Doğu Karadeniz'de petrol rezervinin bulunup bulunmadığına dair numune almak için eylül ayında denize açıldı. Rize'nin Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alan Prof. Dr. Maden, petrol potansiyelini öğrenmek için örnekleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) gönderdi. TPAO tarafından yapılan analizlere göre denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıktı.



"TRABZON'DA ŞU ANDA PETROL ARAMAYLA İLGİLİ GEMİ BULUNUYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, umutlarının denizde olduğunu söyledi. Başkan Çiftçi, "Çayeli'ndeki petrol mevzusu yüz yıllar önceye dayanıyor. Osmanlı döneminde petrolün aranmasına kadar gidiyor. Bizim büyüklerimiz burada 7 mil açıkta neft yağı olduğunu söylerlerdi. Petrole atalarımız eskiden neft yağı derlerdi. Biz bunu hep duyduk. Bunlar sadece duyum değil, bilimsel anlamda da kitaplara girmiş, gazetelere çıkmış. Maden Teknik Araştırma Enstitüsünün kendi çalışmalarıyla bunlar tespit edilmiş. Çayeli açıklarında petrolün ham maddelerine rastlanılmış diye tespitler var. Trabzon'da şu anda petrol aramayla ilgili gemi bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu bölgede çalışmalar yapılacağı söyleniyor. Petrolün çıkması şu an için bazı kişiler tarafından seçim üzeri çıktı diye alayımsı tebessümlere sebep oluyor. Ülkeden petrol çıkmasının kime ne zararı var.

"BÜTÜN UMUTLARIMIZ DENİZ NOKTASINDA"

Burada bir sızıntı var ve devlet bunu tespit etmiş. Bu sızıntıdan biz umutlarımızı yeşertiyoruz. Buradan petrol çıkarsa Çayeli Belediyesi yararlanacak. Madenli beldemizden çıkan madenden Madenli Belediyesi bir gelir almakta. Çayeli açıklarından çıkacak olan petrolde gelirlerin bir kısmının Çayeli Belediyesi'nin bütçesine ek olarak geleceğine inanıyoruz. Maden kanunlarında bu yer alıyor.

Biz her fırsatta ilçemiz için belalardan korunmak için dua ediyoruz. Aynı zamanda ilçemizde hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşayıp, ekonomik gelirlerinin yükselmesi için dua ediyoruz. İnşallah bu arzularımız bütün hemşehrilerimizin hayatlarını etkileyecek. Gençlerimizin geleceğini ve refah seviyelerini yükseltecek şekilde önemli müjdeleri yakında duyacağız. Bunu alayımsı bir tebessümlerle kamuoyunda paylaşmak çok doğru değil. Bütün umutlarımız deniz noktasında. Elbette tarımla ilgileniyoruz, sürekli üretiyoruz. Bunun yanında denizimizden hamsi gibi değerli bir cevher çıktığı gibi, petrol gibi bir cevherin çıkmasına mutlu olacağız" diye konuştu.

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Bir ilimizde daha petrol sevinci! Sızıntı vardı, devlet tespit etti... "Bütün umutlar denizde"
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