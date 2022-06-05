Birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti kampında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Nebati'nin sunumunda Türkiye'nin zorlu dünya koşullarına rağmen büyüme ve ihracatta önemli mesafe katettiği vurgulandı. Bakan Nebati enflasyonla mücadeleye ayrıntılı olarak değindi. Nebati'nin açıklamasında şu konular ön plana çıktı:Küresel ekonomik aktivite son dönemlerde yavaşlıyor. Büyüme oranları aşağı yönlü güncelleniyor. TÜFE ve ÜFE enflasyonlarının tarihi yüksek seviyelere çıkması ve Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz artırımına gitmesi, küresel likidite koşullarını zayıflatıyor, tahvil faizlerinin artmasına neden oluyor. Küresel ekonomide likidite ve talep koşullarının zayıflamakta olduğu bir dönemde Türkiye ekonomisi, güçlü ve dengeli büyümesi, kuvvetli istihdam artışı, ihracattaki rekor seviyeler ve tüm zorluklara rağmen artışını sürdüren makine-teçhizat yatırımları ile ön plana çıkıyor. Öncü göstergeler yılın ikinci çeyreğinde ekonominin olumlu görünümünü sürdürdüğüne işaret ediyor.Önümüzdeki dönemde ise enflasyonla mücadelede koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi, etkin para politikası, kamu maliyesindeki ihtiyatlı yaklaşımın yanında makroihtiyati politikaların kapsamlı ve etkin bir şekilde uygulanması önem arz etmektedir. Diğer yandan kur korumalı mevduat uygulaması ile döviz kurunda sağlanan göreceli istikrarın ve ters dolarizasyonun devamı enflasyondaki düşüş eğilimi için kritik önemi haiz durumdadır.Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde en öncelikli konu olarak ön plana çıkıyor. Bugüne kadar enflasyonla mücadele kapsamında vergi indirimleri, dış ticaret tedbirleri, enerjide sübvansiyon, tarımsal destekler, finansmana erişimin kolaylaştırılması, selektif kredi politikası yanı sıra döviz piyasasında istikrarı sağlamak üzere kur korumalı mevduat uygulamalarına gidilmiştir.Türkiye'nin küresel ekonomide zorlukların arttığı bu dönemde elde ettiği olumlu performansta, güçlü kamu mali dengeleri, düşük borçluluğu, reel kesim döviz açık pozisyonunda son yıllarda görülen azalma ve sağlam bankacılık sektörü yanında ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceliklendiren politika seti etkili oldu.Cumhur-başkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte uygulanan bu politika seti ile birlikte ticarete konu olan ve döviz kazandırıcı sanayi ve turizm gibi sektörlerin yeniden hız kazanması önemli bir motivasyon kaynağı oldu.