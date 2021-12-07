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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Birleşik Ödeme’nin Romanya ofisi açıldı

Birleşik Ödeme’nin Romanya ofisi açıldı
OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonları'ndan yatırım alarak unicorn olma hedefine güçlü bir şekilde ilerleyen Türkiye'nin ilk elektronik para lisansı alan fintech şirketlerinden Birleşik Ödeme, yurt dışında büyüyor. İlk yurtdışı ofisini Bakü'de açan şirket, şimdi de Romanya'da hizmet vermeye başladı. Birleşik Ödeme Romanya Ülke Müdürü Mert Kaftanoğlu, "Romanya son yıllarda yapmış olduğu atılımlarla, IT ve Fintech sektörlerinde Avrupa'nın önde gelen ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.
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Birleşik Ödeme’nin Romanya ofisi açıldı
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