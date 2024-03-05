Bitcoin tarihi rekoruna koşuyor

Bitcoin tarihi rekor seviyesi olan 69 bin dolar seviyesine çok yaklaştı. Tüm kripto para ekosisteminin geleceğinin sorgulandığı iki yıldan fazla süren bir maceranın ardından bitcoin 10 Kasım 2021'de ulaşılan 68.789 dolarlık önceki rekoruna 4 dolar yaklaştı. 68.785 dolardan işlem gördü. Bitcoin, 848 gün sonra yeniden 68 bin doların üzerine çıktı. Kripto para piyasasının toplam değeri 2.44 trilyon dolara ulaştı.CoinMarketCap'e göre, dolaşımdaki tüm kripto paraların yarısından fazlasını oluşturan Bitcoin, son 12 ayda yüzde 200'den fazla artış gösterdi. Bitcoin'in piyasa değeri 1.32 trilyon dolar ve Ethereum'un piyasa değeri 446 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bitcoin ve Ethereum'daki rallinin tetiklediği açık pozisyonlar da rekor seviyelere ulaştı.