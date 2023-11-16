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Giriş Tarihi: 17.11.2023

BNP 75 milyar $ sermaye girişi bekliyor

BNP 75 milyar $ sermaye girişi bekliyor
PARA politikasındaki normalleşme ve enflasyonla mücadeledeki kararlılık, uluslararası kuruluşların Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerine olumlu yansımaya devam ediyor. Hafta başında Deutsche Bank'ın Türk tahvillerinin 2024'te en iyi performans gösteren gelişmekte olan tahviller arasında yer alabileceğini belirtmesinin ardından, BNP Paribas Türkiye'ye 75 milyar dolarlık sermaye girişi olabileceğini açıkladı. BNP Paribas, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son aylarda yaptığı para politikası düzenlemesinin ardından Türk tahvillerinin daha cazip hale geldiğini bildirdi. Raporda, Raporda, kış aylarına girerken TCMB'nin döviz rezervlerini iyileştirmesinin ve borç çevirme oranlarının yüksek olmasının kur şokunun ani riskini azalttığı ifade edildi.
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BNP 75 milyar $ sermaye girişi bekliyor
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