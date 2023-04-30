Bodrum’a turist yağacak

Türkiye yılın ilk çeyreğinde turizmde rekor gelir artışı elde ederken önemli turizm destinasyonlarından Bodrum, yeni sezona iddialı hedeflerle girdi. Nisan ayında kapılarını açan oteller, daha şimdiden yüksek doluluk oranlarına ulaştı. Yaz sezonu için ise otellerin beklentisi hayli yüksek. Özellikle lüks segmentteki oteller, üst gelir grubundaki yabancı turistlerin adresi olmaya başladı.Rus oligarkların bu yıl teknelerini Bodrum'dan götürmediğini söyleyen Susona Bodrum'un Genel Müdürü Kemal Bayık, "Ruslar garanti olarak Türkiye'de olacak. Oligarklar teknelerini buradan götürmedi bile. Ünlü Rus oligark Roman Abramoviç'in teknesi hâlâ Bodrum'da, hiç yerinden kıpırdatmadı. Sadece Ruslar değil birçok ülkeden turist bekliyoruz. Bu yıl Bodrum başta Hint düğünleri olmak üzere birçok dev organizasyona ev sahipliği yapacak" dedi.Seçim sonrasında yabancı turist sayısında ciddi bir artış beklediklerini anlatan Bayık, şunları kaydetti: "Yabancı turist Türkiye'de tatil planlarını seçim sonrasına ertelemiş durumda. Seçimden sonra yüksek gelir grubuna yönelik acenteler rezervasyon yapacak. Bir önceki seçimde de birebir aynısını yaşamıştık. Bu nedenle seçimin ardından güçlü bir yığılma bekliyoruz. Özellikle Avrupa tarafında güçlü bir artış olur. Bizde yabancı turist sayısı yerlinin iki katından daha fazla." Yerli turistin de seçimi beklediğini anlatan Bayık, "Kimse şu anda tatil planı yapmıyor" diye konuştu.Türkiye'nin son dönemde küresel düğün pazarından giderek daha yüksek pay aldığını hatırlatan Bayık, kendilerinin de bu alana pazarlama anlamında büyük yatırım yaptıkları bilgisini paylaştı. Bu sene düğün sayılarının geçen yılın çok ilerisinde olduğunu belirten Bayık, "Bodrum 6-7 ay boyunca düğün yapılacak bir destinasyon. Her ay birkaç düğünümüz var. Bunların içinde Hint düğünlerimizin sayısı oldukça yüksek. İngiltere'den de olacak. Ayrıca Meksikalıların da Bodrum'a ilgisi artıyor. Bu yıl kapıyı onlarla açtık" dedi.Bayık,son yıllarda lüks segmentteki birçok otelin Bodrum'a gelmesinin fiyat ortalamasını da yükselttiğini kaydetti. Bayık, "Geçen yıla göre fiyatımızı çok fazla değiştirmedik. Zaten biz de havayolları gibi fiyat belirliyoruz. Yani fiyatlarımızı doluluk ve talep belirliyor. Bunun için otomatik yazılım kullanıyoruz, bu alanda kullanılan ciddi algoritmalar var. Yüksek sezonda fiyat ortalaması 1.000 euro civarında oluyor" değerlendirmesini yaptı.Hilton'un lüks kategorideki oteli LXR Hotels & Resort bünyesindeki Susona markasıyla 14 oteli var. Bu yıl 5-6 otel daha açılmasının planlandığını söyleyen Kemal Bayık, "LXR, Hilton'un yeni lüks platformlarından biri. Yavaş büyüyen bir stratejisi var. Kişiselleştirilmiş lüks hizmet sunuyor, lüks koleksiyon markası olarak tanımlanıyor" dedi. Oteller için sürdürülebilirliğin önemli bir gündem maddesi olduğunu söyleyen Bayık, "Bu otelde bir damla su harcanmıyor. Kanalizasyon sistemine yollanmadan bütün su kullanılıyor. Gençler çevreye daha duyarlı... Seyahat ederken karbon ayak izini bir miktar azaltırsa kendilerini daha iyi hissediyorlar" dedi.