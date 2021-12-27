Bodrum’da kış turizmine yeni yıl dopingi

Gözde turizm kenti Bodrum'da, 2022 yılını görkemli bir partiyle karşılamak için 13 süren 'Happy LoveYear Party' adı verilerek düzenlenen yılbaşı partisi konser ve etkinliklerle devam ediyor. Kış turizmini canlandırmak amacıyla yapılan etkinlikler kapsamında mahalle ve caddelerde yeni yıl öncesinde ışıklandırma çalışmaları gerçekleştirdi.