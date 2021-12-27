Bodrum’da kış turizmine yeni yıl dopingi

Gözde turizm kenti Bodrum'da, 2022 yılını görkemli bir partiyle karşılamak için 13 süren 'Happy LoveYear Party' adı verilerek düzenlenen yılbaşı partisi konser ve etkinliklerle devam ediyor. Kış turizmini canlandırmak amacıyla yapılan etkinlikler kapsamında mahalle ve caddelerde yeni yıl öncesinde ışıklandırma çalışmaları gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından Kumbahçe Meydanı'ndan, Azmakbaşı'na kadar olan kısım ile Dr. Alim Bey, Atatürk, Cevat Şakir, Kale, Neyzen Tevfik ve Cafer Paşa Caddeleri de ışıklandırma çalışmalarıyla renklendirildi. Meydanlarda yıldız isimler sahne aldı, muhteşem konserler düzenlendi.
Yarımada genelinde birçok sokak sanatçısı müzikseverlerle buluştu. Yılbaşı partisi programında müziğe birçok etkinlik de eşlik etti. Meydanlara buz pistleri, atlıkarıncalar ve hediyelik eşya stantları kuruldu. Ayrıca konseri izlemeye gelenlere kar makinesiyle 'yapay kar' sürprizi yapıldı.
YERLİ YABANCI TURİSTLER AKIN ETTİ
Yeni yıl heyecanında her gün bir yıldız isim sahne aldı. DJ performansları ve sokak sanatçıları vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Zeynep Casalini ve Ozan Doğulu konserlerinde büyük ilgi gördü. Bodrum'daki yılbaşı partisinin ünü ülke çapına yayıldı.
Partiyi gören birçok yerli yabancı turist 2022'yi Bodrum'da karşılamak için akın etti. Otellerin yılbaşı paketlerine olan talep önceki yıllara göre kat ve kat arttı.