Boğa Piyasası Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Boğa Piyasası Ne Demek, Ne Kadar Sürer?

Dünya üzerinde, piyasaların inişli ya da çıkışlı olan çeşitli durumlarını ifade etmek için belirli ekonomik terimler kullanılmaktadır. Ayı piyasasının, ayı canlısının doğal yaşamındaki tavırlarından esinlendiği gibi, boğa piyasası da, boğa hayvanının doğal yaşamındaki tavırlarından esinlendiği bilinmektedir. Dilerseniz, ekonomi terimi olarak boğa piyasası ne demek, ne kadar sürer? Sorularının cevaplarını beraber öğrenelim...

Boğa Piyasası

Boğa piyasası, piyasanın yönünü ifade etmek için kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Piyasanın ''boğa'' ifadesini kullanmasının temel nedeni, boğaların doğal yaşam alanlarındaki saldırılarında boynuzlarını aşağıdan yukarıya doğru savurmalarından kaynaklıdır.

Boğa piyasası; ücretlerin ilerleyen zamanlarda olumlu bir zeminde ilerleyeceği, yani piyasaların yükseliş trendinde olduğu dönemleri ifade etmektedir. Yatırımcılar bu dönemlerde alıma geçmektedir. Boğa piyasası; ücretlerin sürekli olarak yukarı seviyede hareket halinde olmasından dolayı, ayı piyasasına göre daha az risk taşımaktadır. Bu piyasalardan tecrübesi az olan yatırımcılara dahi kazanç sağlayabilmektedir. Bu nedenle, ele alınan stratejiler ayı piyasasına nazaran çok daha basit olmaktadır.

Boğa Piyasası Nedir?

Boğa piyasası ve terimi; Dünya üzerindeki çok çeşitli piyasalarda ortaya çıkan yükseliş trendini belirtmek için kullanılmaktadır. Finans çevresinde çok basit bir bilgiye sahip kişilerin dahi, boğa piyasasında kâr elde etmesi mümkün olmaktadır. Boğa piyasası, borsalarda ortaya çıkan hızlı yükselişler olarak da ifade edilebilir. Varlık hareketlerinde görülmekte olan yükseliş olguları için boğa piyasası yani ''bullish'' terimi kullanılmaktadır.

Boğa piyasası; varlık ücretlerindeki trendin yükselişi olarak da düşünülmektedir. Boğa piyasalarında; ekonomik büyüme başlamış ve ekonomide gayet hızlı bir yükseliş görülebilmektedir. Ayrıca yatırımcı kişilerin ya da tüm yatırımcıların kripto paralara güveninin artmış olduğu piyasa, boğa piyasası olarak da bilinmektedir. Yatırımcılar, ileri dönemlere yönelik olumlu beklentilere girip, yatırımlarını daha fazla risk alacak şekilde artırabilirler.

Boğa Piyasası Ne Kadar Sürer?

Boğa sezonu olarak da ifade edilen bu piyasa; genellikle piyasa hacmini etkileyen zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Boğa piyasasının ne kadar süreceği, piyasadaki mallara ve çevreye göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı dönemlerde boğa piyasası senelik, aylık ve haftalık süreçlere göre şekillenmektedir.

Bazı mallar için genellikle değişken olarak boğa piyasası dönemi tamamlanmaktadır. Arz-talep dengesi ise boğa piyasasını ve zamanını etkileyebilmektedir. Aslında, boğa piyasasının ne kadar süreceği; kripto paraların entegrasyonu ve de güvenilirliği, bunun yanı sıra bilinirliği ile bu trendin yönüne göre değişkenlik göstermekte ve belirli hale gelebilmektedir. Bu sebeple, boğa piyasasının süresinin ne kadar devam edeceği tam olarak kestirilemeyebilir.